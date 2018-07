In der vergangenen Woche entbrannte wieder eine internationale Spekulation um den Franken. Wie schon mehrere Male im Laufe der letzten Monate, behaupteten die Neunmalweisen der internationalen Devisenspekulation, daß er aufgewertet werde. Grund genug, um Hals über Kopf Franken zu kaufen. Das hat den Dollar in Zürich wieder auf den unteren Interventionspunkt von 4.31 Fr. gedrückt. Die Schweizerische Nationalbank mußte auf dem Markt größere Mengen von Dollars aufnehmen. An sich stört dies in der Schweiz niemanden. Nur wenige Geschäftsleute in der Schweiz dürften auf eine Aufwertung spekulieren. Ausländische Dollarguthaben hingegen unterliegen dem gentlemen’s agreement vom August 1960, werden sterilisiert und können die Flüssigkeit auf dem Markte nicht erhöhen. Die internationale Spekulation dürfte bald einsehen, daß sie sich wieder einmal geirrt hat.

Man sollte endlich begreifen, daß der Franken aus zwei Gründen nicht aufgewertet werden kann. Er steht nicht im „Exportsog“, wie seinerzeit die DM. Die schweizerische Handelsbilanz weist für die ersten fünf Monate des Jahres ein rekordmäßiges Passivum auf. Für die Schweiz ist dies sein erwünscht, denn wenn der Franken im internationalen Leben knapp werden sollte, würden vie.leicht manche Kundenländer ihre Käufe vorzugsweise auf andere Bezugsquellen verlegen.

Bestimmt fehlt aber jeder Anlaß zur Aufwertung aus dem Gesichtswinkel der internationalen Währungspolitik. Wohl wuchs auch die schweizerische Währungsreserve in den letzten Jahren, aber lange nicht im Ausmaße wie in der Bundesrepublik. Außerdem entfällt der größte Teil des buchmäßig nachweisbaren Zuwachses im Goldbestand der Notenbank auf das „bot money“, und für dieses müssen Währungsreserven bereitgehalten werden. Daher wurde auch von keinem ausländischen Währungspolitiker jemals mit Nachdruck verlangt, auch die Schweiz möge aufwerten. J. F. Kövér