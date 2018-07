Messe im autarken Ostmarkt

B. B., Posen

Es gibt nur noch wenige Industriemessen in der Welt, auf denen noch direkte Geschäftsabschlüsse getätigt werden. Posen gehört (noch) dazu. Damit soll aber nicht gesagt werden, daß Polen den Kaufleuten aus 57 Ländern, die in diesem Jahr auf der 30. Internationalen Messe in Posen versammelt waren, alljährlich besonders günstige Geschäftsmöglichkeiten bietet. Wäre das so, dann würde die Beteiligung der Firmen aus der Bundesrepublik nicht von 185 im vergangenen Jahr auf 163 Firmen in diesem Jahr zurückgegangen sein.

Dabei wenden die Außenhandelszentralen, über die der ganze polnische Außenhandel abgewickelt wird, alle möglichen kleinen Tricks an, um die kleineren und mittleren Firmen aus dem Westen nach Posen zu locken. Einige Monate vor dem Messebeginn werden die an sich fälligen Handelsabschlüsse mit der Andeutung hinausgezögert, daß sie in Posen realisiert werden können. Die großen Firmen machen dagegen aus der Art ihrer Beteiligung keinen Hehl; sie sagen: „Wir machen laufend gute Geschäfte mit Polen. Das Geschäft wirft auch die Unkosten für Posen ab. In Warschau würde man es uns ankreiden, wenn wir diese internationale Messe nicht beschicken würden.“

Die intensiven Bemühungen der Ostblockstaaten, den eigenen „Ostmarkt“ aufzubauen und autark zu machen, haben auch in diesem Jahr das äußere Bild der Posener Messe geprägt. Auf den Ständen der westlichen Aussteller waren die Architekten mit unterschiedlichem Erfolg bemüht, einzelne Schiffsantriebswellen, vereinzelte Teile von Überdruckkesseln und Teilstücke anderer Produktionen, die nur dem Fachmann etwas sagen, in ein einigermaßen harmonisches Bild zu verwandeln. Die Ostblockstaaten hatten dagegen von der Damenunterwäsche bis zu schwersten Maschinen und Lastautos alles das ausgestellt, was man zum täglichen Leben und zur laufenden Produktion braucht. Schon die ausgestellten Exponate, die nach vorheriger Absprache mit den polnischen Importzentralen nach Posen kamen, deuten die Art der polnischen Handelsbeziehungen zwischen Ost und West an.

Mit den Gütern des täglichen Bedarfs versorgt sich Polen nahezu ausschließlich aus dem Osten. Auch mit den Maschinen und Anlagen ist es nicht anders bestellt. Nur es funktioniert noch nicht alles so, wie man das auf dem Papier entworfen hat. Einige Produktionsengpässe – etwa auf dem Gebiet der Elektronik, der Wärmeregeltechnik – sind noch nicht überwunden, so daß man auf den Westen zurückgreifen muß. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird man in den Ostblockstaaten auch dies gelernt haben. Wenn die westlichen Firmen dennoch zum Osthandel drängen, dann nur auf Grund der Hoffnung, daß man schließlich doch noch Besseres anzubieten haben wird. Auf die Dauer wird es aber notwendig sein, daß der Westen sich wenigstens in den Grundzügen über eine gemeinsame Ost-Handelspolitik abspricht.

Vorerst treibt der Konkurrenzkampf der westlichen Firmen untereinander – ihnen stehen auf polnischer Seite die staatlichen Außenhandelszentralen gegenüber – seltsame Blüten. Beflügelt von dem Ausstellungserfolg in Moskau haben die Engländer auch in Posen verstanden, einen Weg zu finden und manchen Auftrag, der für andere Länder bestimmt war, an sich zu ziehen. Die Italiener standen ihnen nicht nach. Firmen aus diesen Länden, arbeiten mit Krediten, die den westdeutschen Firmen von der Bundesregierung auf Grund der politischen Einschätzung des Ostgeschäfts untersagt bleiben müssen.