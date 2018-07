Es ist vorbei mit der Romantik – Im Düsenzeitalter Schnellere Flüge, mehr Passagiere, sehr viel Arbeit in kürzester Zeit

Luftstewardessen von einem halben Dutzend europäischer Luftfahrtgesellschaften benutzten in diesen Tagen eine Revolution der Flugbegleiterinnen der englischen Gesellschaft British European Airways (BEA) gegen ihre altmodischen Uniformen, um ihre Brotgeber heftig zu kritisieren, weil ihre Arbeit in den Düsenflugzeugen kaum noch zu schaffen sei: Die Flüge würden immer kürzer und ihre Aufgabe, Zeitungen und Zeitschriften auszuteilen, warmes Essen, Erfrischungen, Getränke zu servieren, Erste Hilfe bei Kranken zu leisten, Kinder zu beruhigen und so weiter würden durch den Zeitmangd zu harter Arbeit in großer Hetze. Am meisten beklagen die schönen Mädchen sich, daß die Flugzeuge immer mehr zu Verkaufsläden von zollfreien Waren würden und sie zu Verkäuferinnen von Zigaretten, Parfüms und auch Strümpfen.

Einer der romantischsten Berufe für eine wohlerzogene, gewandte, polyglotte junge Dame, der Beruf einer Luftstewardesse, der vor zehn Jahren Traum vieler junger Mädchen war, ist zwar inzwischen seiner Romantik entkleidet, aber noch immer träumen viele romantische junge Mädchen davon und machen sich sehr klischeehafte Vorstellungen. Die Deutsche Lufthansa, die wöchentlich zweimal Eignungsprüfungen abhält, hat keinen. Mangel an Bewerberinnen – der Andrang ist sogar sehr groß – aber sie hat doch Mühe für ihre hohen Anforderungen die geeigneten herauszufinden. Der Bedarf ist bei der sprunghaften Entwicklung des Luftverkehrs, sehr groß. Die Lufthansa hat 400 Stewardessen und braucht in absehbarer Zeit 600. Die Air France hat 300 und braucht 500. Doch die Air France beschäftigt – anders als die Lufthansa – viel mehr männliche Flugbegleiter; es sind zur Zeit 485.

Dürfen Flugbegleiterinnen, besser bekannt unter der Bezeichnung Stewardessen, heiraten? Die meisten Luftfahrtgesellschaften legen vertraglich fest: nein. In Frankreich hat trotzdem eine Stewardesse die Air France auf 50 000 neue Francs (40 000 Mark) Schadenersatz verklagt wegen ihrer „rechtswidrigen und unmoralischen Verordnung“. Und der Rechtsanwalt der Klägerin erklärte in seinem Plädoyer, daß das Zölibat nicht zum Gegenstand eines Arbeitsvertrages gemacht werden könne. Dennoch hat das Pariser Gericht der Air France recht gegeben, die auf dem Standpunkt steht, „die Arbeit einer Stewardesse ist unVereinbar mit dem Wunsch einer Frau, ein normales Eheleben zu führen“. Die Deutsche Lufthansa allerdings ist anderer Meinung. Ihren Stewardessen ist das Heiraten erlaubt, es ist ihre Sache, wie sie die Ehe führen. Im Zeichen der Gleichberechtigung steht die deutsche Luftfahrtgesellschaft auf dem Standpunkt, man kann Frauen nicht verwehren, was den Männern schon immer möglich war. Wie in allen anderen Berufen sind etwa 15 von Hundert der deutschen Luftstewardessen verheiratet.

Wenn die jungen Mädchen sich in Frankfurt bei der Chefstewardesse der Lufthansa persönlich vorstellen, sind sie schon mit einem kleinen Fragebogen schriftlich vorgeprüft. Dazu werden vier verschiedene Paßbilder und zwei Ganzphotos verlangt. Wer zwischen 21 und 28 Jahren alt ist, kann sich damit amüsieren, sich selbst zu testen:

1. Frage: Welche Fremdsprachen sprechen Sie? (eine ist obligatorisch)

2. Treiben Sie Sport? Welchen?