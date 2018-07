In Gegensatz zu den Börsen von New York, Amsterdam und London, die auf den Kursdurchschnitt von Mitte Februar oder Anfang März zurückgefallen sind, hat der Pariser Markt – trotz der auf ihm in Gestalt der Saharawerte und der nordafrikanischen Minen lastenden Hypotheken seine Kursgewinne (20 bis 22 vH seit Anfang 1961) ohne Schwierigkeiten verteidigt. Eine große Hilfe war dabei die bleibende erhebliche Flüssigkeit und Ergiebigkeit der Geld- und der Kapitalmärkte. Entscheidend aber waren günstige Abschlüsse, wie auch die innere Dynamik der französischen Wirtschaft, die zu strukturellen Umstellungen auf fast allen Gebieten Anlaß gibt.

Im Mittelpunkt des Interesses standen in den letzten Tagen große organisatorische Veränderungen in der chemischen Industrie. Sie haben zu einer Annäherung zwischen Pechiney, Rhône-Poulenc und Celtex geführt, bei einer Konzentration von Erzeugung und Forschung in der Kunstfaser-Industrie. Die Gesellschaften Organico und Rhodiaceta schließen sich zusammen. Organico ist eine Zweiggesellschaft der Gruppe Pechiney, die sich kürzlich mit Saint Gobain für die gemeinsame Verwaltung ihrer chemischen Interessen zusammengefunden hat. An Rhodiaceta sind Celtex und Rhône-Poulenc zu je 50 vH beteiligt. Celtex wird nun an Rhône-Poulenc alle Interessen an den Gesellschaften Rhodiaceta, Rhovyl, Crylor und Cipso übertragen. Damit wird auf dem Gebiet der synthetischen Fasern eine Macht geschaffen, von der man getrost sagen kann, daß sie Courtaulds zumindest ebenbürtig wenn nicht überlegen sein dürfte. Der Zusammenschluß in der Kunstfaserindustrie scheint dennoch nicht beendet zu sein. Die Holding Textiles (früher die Gruppe Gillet-Thaon), die erhebliche Posten Celtex-Aktien besitzt, hat ihre Karten noch nicht auf den Tisch gelegt. Auch Courtajlds, die an der Société Suisse de Viscose in Emmenbrücke beteiligt sind, und die, wie man weiß, Beziehungen zu Schappe-Basel und Schappe-Lyon suchen, haben ihr letztes Wort noch nicht gesprochen.

Die Folgen all dieser Kämpfe und Umstellungen drücken sich in großen Kursbewegungen an der Börse aus. Nicht nur die chemische Industrie spannt ihre Kräfte an, um sich auf europäische und Weltmarktmaßstäbe umzustellen. Das gleiche Bestreben gilt für die französischen Warenhauskonzerne, die unter Führung von Printemps und Galeries Lafayette mit den zugehörigen Einheitspreisgruppen sich sowohl in der Provinz als auch im Ausland (Belgien) ausdehnen. Die Werte dieser Gruppen befinden sich in lebhafter Hausse. – Neuerdings sind ferner fast alle Aktien der bekannten Aperitif-Marken und Likörfabriken in Bewegung geraten.

Bis Ende 1962 müssen die fiskalischen Vorteile aus der Aufwertung der Bilanzen ausgenutzt Verden. Und Ende dieses Jahres schon geht das Steuerprivileg für außerordentliche Rückstellungen auf Vorräte zu Ende. Daraus resultieren Kapitalbewegungen, die in zahlreichen Industrien Anlaß für Fusionen oder für die Bildung gemeinsamer Verkauforganisationen geben. An Börsenanregungen wird es danach bis zum Ende des Jahres daher nicht fehlen. Retlaw