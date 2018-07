Zwar werden die Zukunftsperspektiven als „düster“ bezeichnet, aber heiter und voll Glamour ist die Gegenwart: Berlin feiert die 11. Berliner Filmfestspiele. Es wurden die Bundesfilmpreise zur „Anerkennung und zum Ansporn“ verliehen. Und Ansporn hat der Film nötig. Vom Fernsehen abgeworben oder durch den Mangel an Qualität gelangweilt, nimmt auch die Zahl seiner Besucher zur Zeit noch ab; von 100 Menschen im Vorjahr gehen heute nur noch 90 ins Kino.

Der Hauptpreis für den besten Spielfilm (200 000 DM) wurde diesmal nicht vergeben. Die Jury fand auch keine Regieleistung und kein Drehbuch, die, an internationalen Maßstäben gemessen, einer Auszeichnung würdig gewesen wären.

Der „Faust“-Film nach der Hamburger Theater-Inszenierung von Gustaf Gründgens ist als „bester abendfüllender Dokumentarfilm“ ausgezeichnet worden. „Filmbänder in Gold“ erhielten die Divina-Film als Produzentin mit einer Prämie von 70 000 DM, der Regisseur Peter Gorski für seine erste Filmarbeit mit 15 000 DM und Gustaf Gründgens für die künstlerische Oberleitung.

Hilde Krahl, die im April mit dem Preis der deutschen Filmkritik unter dem Protektorat der ZEIT für ihre darstellerische Leistung in dem Film „Das Glas Wasser“ ausgezeichnet wurde, erhielt das Filmband in Gold für die beste weibliche Hauptrolle in eben diesem Film, und Heinz Rühmann, ebenfalls im April als bester Schauspieler für seine darstellerische Gesamtleistung ausgezeichnet, insbesondere für die Gestaltung der Titelrolle in „Der brave Soldat Schwejk“, erhielt den Preis für die beste männliche Hauptrolle in „Das schwarze Schaf“ (Pater Brown).

Als beste Darsteller in Nebenrollen wurden Blandine Ebinger und Hanns Lothar (beide für ihre Leistungen in dem Film „Der letzte Zeuge“) mit einem Filmband in Gold bedacht; Christian Dörmer wurde als bester Nachwuchsschauspieler des Jahres 1961 für seine Rolle in „Flucht nach Berlin“ ausgezeichnet. Derselbe Film brachte dem Komponisten Peter Thomas den Preis für die beste Filmmusik ein. Günther Anders, auch von den Filmkritikern schon prämiiert, nahm das „Filmband in Gold“ als bester Kameramann („Das Glas Wasser“) entgegen, für die beste Filmarchitektur im gleichen Film wurden Herbert Kirchhoff und Albrecht Becker belohnt.

Als Kulturfilm von „internationalem Rang“ erhielt der Streifen „Stahl, Thema mit Variationen“, und zwar der Regisseur Hugo Niebeling und die Filmproduktionsgemeinschaft der Mannesmann AG, zwei Filmbänder in Gold. Filmbänder in Silber gingen jeweils an die Produzenten und Regisseure der Kulturfilme „Problem Nr. 1“ (Universum-Film AG, Regie: Kurt Manke) und „Zündhölzer“ (Uwe Krauss, Peter Schütz). Als bester Dokumentarfilm 1961 wurde „Theodor Heuss“ (IFAG Filmproduktion, Regie: Dieter Schiller) mit zwei silbernen Filmbändern ausgezeichnet. 47 Nationen werden in Berlin 83 Filme zeigen. Rußland und seine Satelliten nehmen nicht teil, ebenso werden wir wieder die polnischen Filme vermissen. Den Auftakt zur Gala-Premiere der Filmfestspiele bildete der erste Beitrag aus USA, „Romanoff und Julia“. Produzent und Regisseur: Peter Ustinow. Danach folgte aus der Schweiz „Die Ehe des Herrn Mississippi“ nach Dürrenmatt. Regie: Kurt Hoffmann. Wir kommen auf die Filme noch zurück. EM