Auch 1960 ist es der Stolberger Zink AG für Bergbau und Hüttenbetriebe (Aachen) noch nicht gelungen, aus der Verlustzone herauszukommen. Seit Jahren führt das Unternehmen Klage darüber, daß die Preise für Blei und Zink unauskömmlich seien. Im Berichtsjahr sind die Notierungen an der London Metal Exchange weiter zurückgegangen. Der Bleipreis hat dabei, wie der Geschäftsbericht besagt, Ende 1960 einen seit zehn Jahren nicht mehr beobachteten Tiefstand von 71,31 DM erreicht. Die Notierung für Blei ging im Monatsdurchschnitt von Januar bis Dezember 1960 von 86,02 auf 74,96, die für Zink von 108,97 auf 95,48 DM zurück – und das, obwohl (besonders in der Bundesrepublik) der Verbrauch recht kräftig anstieg.

Die Verwaltung weist auf das immer drückender werdende Angebot in der ganzen westlichen Welt hin, dem sich in zunehmendem Maße auch noch Exporte aus Ostblockländern zugesellen, mit Preisen, die teilweise sogar noch unter der Londoner Notierung liegen. Daß die Metallproduktion der westlichen Welt an Blei und Zink über den Verbrauch hinausgegangen sei, dürfe indessen nicht darauf zurückgeführt werden – so meint die Verwaltung –, daß die Bergbauproduzenten im Ausland kostengünstiger produzierten und deshalb mit den Londoner Preisen auskämen. Denn auch im Berichtsjahr hätten wieder mehrere Erzeugerländer ihre heimische Produktion durch Zölle, Importrestriktionen, Subventionen usw. vor dem internationalen Wettbewerb geschützt, ihre inländische Produktion also künstlich hochgehalten und die teilweise bedeutenden Überschüsse nach Europa exportiert.

Eine Abhilfe, die das Unternehmen seit Jahr und Tag fordert, ist nach wie vor nicht in Sicht. Weder sei es bisher gelungen, einen fairen internationalen Wettbewerb wiederherzustellen – die Bemühungen der UN-Konferenz für Blei und Zink haben keinen dauernden Erfolg gehabt –, noch seien die Verhandlungen über eine Bundesbürgschaft abgeschlossen worden. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen die Stolberger Zink AG seit Jahren zu kämpfen hat, sind nach Meinung der Verwaltung ausschließlich auf die diskriminierenden Markteingriffe anderer Länder zurückzuführen.

Die unbefriedigende Preisentwicklung hat sich im Betriebsergebnis der bergbautreibenden Gewerkschaften niedergeschlagen. Die Erzeugung an Blei und Zink insgesamt blieb mit 40 938 (43 256) t unter dem Ergebnis des Jahres 1959. Dazu macht die Alimentierung der Hütten der Verwaltung zunehmend Sorge, da es immer problematischer wird, die erforderlichen Zukäufe ausländischer Erze abzuschließen. Die aggressive Einkaufspolitik der Hochpreisländer, vor allem der USA und Japans, und neuerdings auch des Ostblocks, erschwert mehr und mehr die Möglichkeit, kostendeckende Bedingungen zu vereinbaren. Der einzige schwache Trost, der bleibt, ist die Tatsache, daß alle Blei und Zink produzierenden Hütten der Bundesrepublik mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. So hofft die Verwaltung, daß die Bundesregierung ihre Bemühungen um eine Stabilisierung der Metallhütten intensivieren werde ...

Der Verlustvortrag aus den Vorjahren betrug 2,396 Mill. DM. Durch einen Gewinn in Höhe von 1,12 Mill. DM für das Geschäftsjahr 1960 verringert sich der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Reinverlust immerhin auf 1,276 Mill. DM. Es ist der Stolberger Zink AG also gelungen, trotz der bedeutenden Schwierigkeiten am Markt ein relativ günstiges Ergebnis herauszuwirtschaften. nmn

Wedag: 15 nach 12 vH Dividende. Bei der Westfalia Dinnendahl Gröppel AG in Bochum (Wedag) soll für 1960 nach Zuweisung von 3 Mill. DM an die freie Rücklage eine auf 15 vH erhöhte Dividende auf nunmehr 13 Millionen Aktienkapital gegeben werden (HV 13. Juli). Im Berichtsjahr lagen die Umsätze mit 90 Millionen DM rd. 10 vH höher als 1959; davon waren 34 (16) vH Exporte. Die Gesellschaft berichtet für das neue Jahr über einen sehr guten Auftragsbestand, mit erhöhtem Exportanteil. – Großaktionär ist mit 25 vH des AK die Westfalenbank AG (Dortmund).

17 nach 14 vH bei der AG für Verkehrswesen. Bei der in Frankfurt domizilierenden Gesellschaft wird der HV (18. Juli) die Ausschüttung einer um 3 vH auf 17 vH erhöhten Dividende für das Geschäftsjahr 1960 vorgeschlagen.