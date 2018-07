Bonn zum drohenden Berlin-Konflikt

Bonn, Ende Juni

Es gibt in der Frage, wie der Westen auf die aggressiven Äußerungen Chruschtschows und der sowjetrussischen Presse über Berlin reagieren soll, in Bonn keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierung und Opposition. Beide Lager lehnen die öffentliche Erörterung von Vorschlägen ab, die ein Abbröckeln der Rechtsposition der Westmächte und der Bundesrepublik in Westberlin zur Folge haben könnten. Beide sind überzeugt, daß jedes Zugeständnis des Westens im gegenwärtigen Zeitpunkt – etwa die Annahme der sogenannten Agenten-Theorie, ja schon die Andeutung einer Bereitschaft dazu – von Moskau und Pankow sofort als unwiderruflich gegeben betrachtet würde, ohne daß es dann bei späteren Verhandlungen noch ein Kompensationsobjekt sein könnte. Deshalb wurde auch der Mansfield-Plan, der aus ganz Berlin eine international garantiert freie Stadt mit international garantierten Zufahrtswegen machen wollte, von der Regierung wie von der SPD von vornherein abgelehnt. Bonn ist sich der rauhen Tatsache bewußt, daß Chruschtschow einen monatelangen Nervenkrieg gegen den Westen zu führen beabsichtigt. In einer solchen Situation dürfe man, so heißt es, nichts erwägen, was als „Weg nach München“ ausgelegt werden könnte.

So haben Regierung und Opposition denn auch mit großer Befriedigung verzeichnet, daß sich die Politik der Vereinigten Staaten den sowjetischen Methoden anpaßt. Auch die Amerikaner weisen nun auf ihre militärische Stärke hin und lassen Meldungen durchsickern, die den sowjetrussischen Politikern und Generalen Anlaß zum Nachdenken geben dürften. Am Montag trat wieder die Arbeitsgruppe der drei Westmächte und der Bundesrepublik in Washington zusammen, um die Koordinierung der westlichen Abwehrmaßnahmen fortzuführen. Es geht jetzt darum, dem Kreml klarzumachen, daß Außenminister Rusk nicht nur „mit Papier raschelt“. Die Hoffnung des Kremls, Großbritannien aus der harten Front des Westens herauszubrechen, hat sich bereits zerschlagen: In den vertraulichen Besprechungen haben sich die englischen Staatsmänner, wie in Bonn zuverlässig zu erfahren ist, härter gezeigt, als es nach Stellungnahmen britischer Zeitungen zuweilen den Anschein haben konnte.

Die Erwägung, im Bundestag noch kurz vor den Parlamentsferien eine außenpolitische Debatte zu führen, ist rasch fallen gelassen worden. Es hätte dabei vielleicht der Anschein entstehen können, daß es in einigen Fragen von untergeordneter Bedeutung Meinungsverschiedenheiten gäbe. Dieser Eindruck sollte vermieden werden. Statt dessen wird nun Bundestagspräsident Gerstenmaier am letzten Sitzungstag dieser Legislaturperiode im Namen des ganzen Hauses eine deutliche und feste Erklärung zur Deutschland- und Berlin-Frage verlesen.

Im übrigen fragen sich bei der CDU wie bei der SPD jetzt bereits viele, was eigentlich damit erreicht worden sei, daß der Bundestag so lange nicht mehr in Westberlin zusammengetreten ist, um niemandem den Vorwand zu geben, von einer „Provokation“ zu reden. Die Folge dieser Zurückhaltung war lediglich, daß die vorgetäuschte Empfindlichkeit der Herren aus Pankow noch stärker geworden ist. Bonn ist auch nicht mehr gewillt, einen sowjetischen Friedensvertrag mit Ulbricht als rechtlich belanglos zu ignorieren. Jetzt soll – reichlich spät, aber doch noch nicht zu spät – die Welt, vor allem die neutrale Welt, darüber aufgeklärt werden, welch schwere Rechtsbrüche Moskau damit in bezug auf das Potsdamer Abkommen wie auch auf die Direktive der Regierungschefs bei der Genfer Gipfelkonferenz von 1955 beginge. Robert Strobel