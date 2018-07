Der Westen vor der Festlegung seiner Berlin-Taktik

Krisen, die zur Dauer-Erscheinung werden, haben eine fatale Wirkung: Sie lassen den Sinn für akute Gefahren verkümmern. Sie lullen ein, weil sie abstumpfen. In den zweieinhalb Jahren, die seit Chruschtschows erster Berlin-Drohung ins Land gegangen sind, hat sich die westliche. Welt an die Berlin-Krise gewöhnt wie ein Asthmatiker an sein Leiden. Und genau wie der Asthmatiker, hat sie den Gedanken an die unvermeidliche nächste Attacke stets weit von sich geschoben. Nur so ist es zu deuten, daß der Westen jetzt, da Chruschtschow den Berliner Krisenherd abermals kräftig anheizt, der alten Situation aufs neue in einiger Ratlosigkeit gegenübersteht.

Gewiß, im Prinzip ist die westliche Linie klar: Die Verbündeten werden festbleiben. Sie werden nicht an ihren Rechten in der früheren Reichshauptstadt rütteln lassen; sie werden die Freiheit der 2,5 Millionen Westberliner mit allen Mitteln und um jeden Preis bewahren – auch dann, wenn dies Krieg bedeuten sollte. Sie wissen: Fiele Berlin, so bräche die Atlantische Allianz auseinander. Kapitulation können sie sich nicht leisten – das wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tode.

Uneins im Detail

Diese Übereinstimmung im Grundsätzlichen bedeutet freilich noch nicht, daß auch schon Einigkeit über die Details der westlichen Politik herrsche. Die letzten zweieinhalb Wochen haben gezeigt, daß es in zweieinhalb Jahren nicht gelungen ist, die Taktik des westlichen Vorgehens verbindlich festzulegen. Von neuem beginnt jetzt eine Runde intensiver Besprechungen – in Washington und im Kreise der Verbündeten.

In der amerikanischen Hauptstadt ist noch keine Entscheidung über den genauen künftigen Kurs gefallen. Kennedys Administration nimmt sich Zeit zur gründlichen Überprüfung ihrer Haltung. Wieder einmal läßt sich der Präsident von seinen Ratgebern ein Dossier assortierter Meinungen zusammentragen, und wieder einmal hat er Dean Acheson an die Spitze einer Arbeitsgruppe gestellt, die ihm Bericht erstatten soll. Erst dann, wenn Kennedy auf der Grundlage dieses Berichts seine Entschlüsse gefaßt hat, wird nach der Beratung mit, den Alliierten das letzte Wort gesprochen werden können. Wie lange wird das dauern? Wochenlang?

Es geht dabei nicht nur um die vielbesprochenen „Eventualpläne“ – was tun, wenn ? Es geht zunächst einmal um die Frage, wie Chruschtschow die Entschlossenheit des Westens begreiflich gemacht werden kann, in Berlin auch vor dem Äußersten nicht zurückschrecken, falls Moskau die Dinge auf die Spitze treibt – falls es Ulbricht also nach dem Abschluß eines Separatfriedensvertrages gestatten sollte, die westlichen Berlinrechte anzutasten. Eine Teilmobilisierung, so meinen manche Berater Kennedys, werde Chruschtschow eindrücklich vor Augen führen, daß die USA nicht mit sich spielen lassen. Daher schlagen sie die Einberufung von einigen Hunderttausend Reservisten vor, Übungsflüge der strategischen Eingreifgruppen nach Europa, vielleicht einen ständigen Alarm für das Strategische Bomberkommando und Beschleunigung beim ’Aufbau des zivilen Luftschutzes. Acheson, so scheint es, befürwortet solche Vorschläge.