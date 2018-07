Inhalt Seite 1 — Junge Mütter gehören ins Haus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nicht minderwertig, sondern anderswertig ist die Frauenarbeit einzuschätzen: Nicht das schwache Geschlecht, sondern das andersgeartete Geschlecht vollbringt gleichwertige Arbeit; dafür gab und gibt es Beispiele in allen Jahrhunderten, im Krieg und im Frieden.

Die vordringlichste Aufgabe im Leben der Frau bedeutet die Erfüllung der Mutterschaft. Durch zu frühzeitig einsetzende Erwerbstätigkeit – so sahen wir – können reparable, aber auch irreparable Schäden an den Geschlechtsorganen entstehen. Zum Zeitpunkt der Menstruation und der Schwangerschaft wird eine herabgesetzte Widerstandsfähigkeit gegen physische und psychische Belastungen beobachtet. Darum muß für die Verantwortlichen – einschließlich des Arztes – das oberste Ziel sein, die Fortpflanzungsfähigkeit erhalten zu helfen, sollen nicht Familie und Volk ernsten Gefährdungen entgegengehen.

VI

Welche Änderungen und Verbesserungen sind notwendig? Die bekannten „3 K“ von einst – „Küche, Kinder und Kirche“ – haben eine nicht nur im Buchstaben, sondern auch im Inhalt gewichtige Modifizierung erfahren; heute gelten, so sagen manche, die „3 F“: Frau, Familie und Fabrik“. Wenn das so ist, dann sind Schutzmaßnahmen dringlich!

Auch der Arzt, nicht nur der Soziologe und Sozialpolitiker, sollte über den Arbeitsplatz der Frau, die Arbeitszeitlänge, die Halbtagsarbeit (auch Teilzeitarbeit genannt) mitbestimmen. Er sollte über die Fünftagewoche gehört werden, die gefährlich ist für die Frau, da der einzelne Arbeitstag und damit das Fortsein aus dem Hause noch verlängert wird. Er müßte sprechen über die geringere Bezahlung der Frau als Sorgenquelle, über das Arbeitstempo, die Akkordarbeit, über die Nachtarbeit der Angestellten, über den Arbeitsrhythmus in notwendiger Anpassung an den biologischen Rhythmus, über die Gefahren der Eintönigkeit der Arbeit durch Fließband und Automation, über gewerbehygienische Maßnahmen – wie die Bekämpfung des Staubes, des Lärms, der Kälte, der Nässe –, aber auch über viele andere Punkte, zum Beispiel über den Familienlastenausgleich, die vermehrten Kindergelder, die Errichtung von Kinderhorten, über die empfehlenswerten Einstellungs-Untersuchungen und den aus den Ergebnissen abzuleitenden individuellen Arbeitseinsatz, über die Überwachung durch die Betriebsärzte und vieles mehr.

Es muß hier auch auf dringlich notwendige Änderungen des Mutterschutzes eingegangen werden, da die Müttersterblichkeit in Deutschland schnelle, großzügige und wirkungsvolle Maßnahmen verlangt. Um zum Beispiel alle werdenden Mütter planmäßig und lückenlos zu „erfassen“, damit Komplikationen frühzeitig erkannt werden, ist es erforderlich, die Schwangerschaft versicherungsrechtlich einer Krankheit gleichzustellen. Ferner plädiere ich dafür, daß als Anreiz, damit die Frauen diese Vorsorgemaßnahme in Anspruch nehmen, eventuell Prämien ausgeschüttet werden, wie dies in anderen Ländern bereits seit langem mit bestem Erfolg praktiziert wird. Eine frühzeitig einsetzende Schwangerschaftsfürsorge mit rechtzeitiger Behandlung sich anbahnender pathologischer Zustände wird in der überwiegenden Zahl fatale Ausgänge vermeiden können. Diese Erkenntnis fordert als wichtigste und dringlichste Aufgabe eine Intensivierung der Schwangerenfürsorge!

Aber noch andere Forderungen sind anzumelden und dringlich zu realisieren, soll der in letzter Zeit oft vernommene vorwurfsvolle Hinweis auf eine relativ hohe Müttersterblichkeit in Deutschland bald verstummen.