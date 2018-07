Es gab, bald nach dem Kriege, eine Zeit, in der Kanada das Ziel der Europamüden gewesen war. Es gab auch eine Zeit, in der amerikanisches Kapital in Millionen zu dem nördlichen Nachbarn floß. Wie vor mehr als 100 Jahren Kalifornien das Ziel der Goldsucher war, so wurde Kanada vor noch zehn Jahren das Paradies der Uransucher, die mit ihren Geigerzählern den Boden prüften, um sich einen Anteil an den Gewinnen der kommenden Uranförderung zu sichern. Die Finanzierung der Förderung übernahmen amerikanische Geldgeber. Damals begann die Kapitalseinwanderung aus den Vereinigten Staaten „en gros“. Der kanadische Dollar gab seine Parität mit seinem südlichen Bruder auf – ein Grund mehr, daß mehr Kapital nach Kanada zog. Es war damals keine Kapitalflucht, sondern echtes Investitionsinteresse in einem industriell noch jungfräulichen Land. Der kanadische Dollar war so gesucht, daß er zeitweise mit 106 amerikanischen Cents bezahlt wurde. Kanada war große Mode. Auch Westeuropa begann, sich zu interessieren. Man erinnere sich beispielsweise an die Auswanderung des großen Rio-Tinto-Konzerns, der nach seinen Mißerfolgen in Spanien und Südamerika seine Tätigkeit nach Kanada und vor allem in die Uranförderung verlegte. Fern von allen Unruheherden war Kanada das Land der großen Zukunft...

Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, auch nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In den Vereinigten Staaten wurde durch Über-Investitionen eine Überschußkapazität und schließlich eine Überproduktion geschaffen, mit welcher der Konsum nicht mehr Schritt halten konnte. Bei Weizen begann es – und das bekam das agrarische Kanada aus erster Hand zu spüren. Seine Getreideexporte wurden rückläufig und es kam zu Protesten beim Außenministerium in Washington, die lange Zeit ungehört verhallten. Dann kam die Baisse in Rohstoffen, vor allem in Metallen. Und schließlich war auch plötzlich das Uranwunder zu Ende. Man weiß in der Welt nicht mehr, was man mit der Überproduktion in Uran anfangen soll. Der strategische Bedarf scheint gedeckt. Der Bedarf für Friedenszwecke ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Kanada kämpft mit der britischen Atombehörde um Anerkennung eines Vertrages aus dem Jahre 1957, der ab 1963 bis 1966 die Lieferung von Uranerz vorsah und den damals geltenden Preis fixierte. Das „friedliche“ Atomenergieprogramm machte nicht die planmäßigen Fortschritte. Man will weder das Erz noch auch den hohen Preis zahlen.

Der Rückgang der Konjunktur in den Vereinigten Staaten, welche die Hauptabnehmer der kanadischen Produkte sind, war für Kanada ein relativ größerer Schlag als für die USA selbst. Arbeitslosigkeit setzte ein, die Lager wuchsen. Wie in den Staaten, so prognostizierte man auch in Kanada nur eine „milde Rezession“, die man noch im Frühjahr mit einem manipulierten Druck auf den eigenen Dollar zu parieren suchte. Man hoffte in Ottawa vom Injektions-Programm Kennedys zu profitieren. Man ist heute in New York – wie das Verhalten Wall Streets beweist – noch nicht ganz sicher, daß es der amerikanischen Wirtschaft den gewünschten Erfolg bringen wird. So ist man denn in Ottawa ungeduldig geworden. Man versuchte es zunächst mit einem Zusatz-Budget, im kanadischenDialekt auch Baby-Budget genannt, das bereits deutlich inflatorischen Charakter hatte. Um die Jahreswende wurden die Steuersätze gesenkt. Dividendenüberweisungen an Devisenausländer unterlagen zwar schon vorher einer „withholding tax“ von 5 vH, wenn eine Gesellschaft zu weniger als 50 vH in unmittelbar kanadischem Besitz war. Sie wurde auf 15 vH erhöht. Vielleicht war hierin der erste Anstoß zu einem Investmentstop des amerikanischen Kapitals gelegen, das auch an einen Rückzug zu denken begann; denn vor und während der Dollarschwäche sind beträchtliche Summen nach Kanada verlegt und auch in Gold angelegt worden.

Zwischen der Regierung und dem Gouverneur der Bank of Canada entwickelten sich außerdem ernste Meinungsverschiedenheiten, die schließlich in der Aufforderung des Finanzministers Fleming an den Gouverneur James Coyne, seine Demission einzureichen, gipfelten. Coyne weigerte sich, eine Politik des billigen Geldes mitzumachen. Er vertrat eine deflatorische Linie mit dem Ziel einer Abschwächung der privatwirtschaftlichen Oberherrschaft des amerikanischen Kapitals.

Ministerpräsident Diefenbaker sah sich unter dem Druck kommender Wahlen gezwungen, „etwas zu unternehmen“. Mit einem billigeren Dollar hofft man besser zu fahren. Ob es noch zu Einfuhrkontrollen kommen wird, bleibt abzuwarten.

So wird mit der Einführung eines l0prozentigen Zolls für britische Kraftwagen gedroht. Es gibt Kreise, die hierin den Ausdruck einer in Kanada bestehenden Mißbilligung der britischen EWG-Absichten und den ersten Hinweis sehen wollen, was Großbritannien zu erwarten hätte, wenn es mehr und mehr dem Commonwealth den Rücken kehren wollte. Doch das sind Mutmaßungen.

F. J. Weale