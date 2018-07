Kuweit, das ölreiche Scheichtum am Persischen Golf, hat seine Souveränität nicht einmal eine Woche lang in Frieden genießen dürfen. Sechs Tage, nachdem England das Scheichtum aus britischer Schutzherrschaft in die staatliche Selbständigkeit entlassen hatte, erklärte der irakische Ministerpräsident Kassem, Kuweit sei „ein integraler Bestandteil des Iraks“. Die Armeeführung beglückwünschte Kassem zu dieser Erklärung und versicherte dienstbeflissen, sie harre nur auf „Wink und Ruf“.

Wink und Ruf mögen freilich auf sich warten lassen. Kassem weiß zu gut, daß jeder Versuch, seinen Anspruch gewaltsam durchzusetzen, die ganze übrige arabische Welt gegen Bagdad aufbringen würde. Die Vereinigte Arabische Republik und Saudi-Arabien haben das souveräne Ölscheichtum schon anerkannt, der Generalsekretär der Arabischen Liga hat wissen lassen, daß es der Liga eine Ehre sei, Kuweit als elftes Vollmitglied aufzunehmen, und der junge Staat ist auch bereits zu mehreren internationalen Organisationen zugelassen worden. Kairo, das Kuweits Kassen gern für die Entwicklung der arabischen Länder anzapfen möchte, zeigte sich von Kassems Vorgehen peinlich überrascht, und König Saud hat dem Scheich Abdullah von Kuweit „brüderliche Hilfe“ angeboten: „Wir gehen mit euch durch dick und dünn.“

Die Engländer, die ein Drittel ihres Erdöls aus Kuweit beziehen und auch heute noch zur Verteidigung des ölgebietes verpflichtet sind, huldigen nicht der Ansicht, daß die Ära des Scheichtums vorbei sei, wie Kassem das großspurig verkündet hat. Sie halten die ganze Krise für künstlich – ein Ablenkungsmanöver des irakischen Premiers von den inneren Schwierigkeiten seines Landes. Und sie vertrauen darauf, daß die Gegenkräfte, die sich innerhalb der arabischen Welt regen, stark genug sind, um den General Karim Kassem im Zaume zu halten. Th. S.