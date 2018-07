Inhalt Seite 1 — Kennedys Allianz für den Fortschritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Washington, Ende Juni

Wenn die Freiheit nicht den vielen Armen auf dieser Welt hilft, dann wird sie niemals die wenigen ’Reichen retten.“ Diesen Satz sprach Adlai Stevenson vor einem Jahr zum erstenmal aus. Inzwischen ist er zum Leitsatz der amerikanischen Entwicklungshilfs-Politik geworden – zum Leitsatz zumal für die US-Politik gegenüber Lateinamerika. Die Erfahrungen, die Stevenson jetzt bei seiner Rundreise durch Südamerika sammelte, haben die Richtigkeit dieses Satzes abermals nachdrücklich unterstrichen.

Die Vereinigten Staaten wollen im Juli oder ’August zusammen mit ihren lateinamerikanischen Nachbarn eine „Hemisphären-Konferenz“ abhalten. Sie soll in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, stattfinden und die Beschlüsse der Konferenz von Bogota im September vorigen Jahres in ein Aktionsprogramm verwandeln. Die Anregung für dieses Treffen geht von Präsident Kennedy aus. Wenn es sein Gesundheitszustand erlaubt, will er selbst die Vereinigten Staaten in Montevideo vertreten.

Adlai Stevenson, der UN-Botschafter der USA, war jetzt als Kennedys Herold und Kundschafter in Südamerika. Er steht dort seit seiner fünfwöchigen Reise vom vorigen Jahr in hohem Ansehen, besonders bei den Regierungen, die sich auch in diesem Teile der Welt mittlerweile um demokratische Regierungsformen bemühen. Stevenson besuchte in achtzehn Tagen zehn Hauptstädte und äußerte nach seiner Rückkehr ernsteste Besorgnis. Nach seinen Eindrücken ist die Unzufriedenheit in ganz Lateinamerika gewachsen. Die Armut habe sich nicht verringert, das Prestige der Vereinigten Staaten sei durch die Kuba-Invasion geschwächt; und wenn auch der Wunsch nach sozialen Reformen inzwischen sogar von den konservativen Regierungen verstanden werde, so bedeutet das keineswegs, daß ausreichende Reformen bereits unterwegs seien.

Stevensons Reisebericht rückt stärker in den Vordergrund, was ohnehin eines der wichtigsten Ziele der Regierung Kennedy ist: den engeren Zusammenschluß der amerikanischen Hemisphäre, die verstärkte Hilfe der nördlichen Hälfte des Kontinents für die südliche Hälfte, die Rettung dieser südlichen Hälfte vor dem Kommunismus. In einer seiner dringlichsten Botschaften, der Kongreßerklärung vom 14. März, hatte der neue Präsident die schon von Präsident Eisenhower geplanten sechshundert Millionen Dollar für Lateinamerika gefordert und die Notwendigkeit sofortigen Handelns belegt; einen Tag zuvor hatte er vor lateinamerikanischen Diplomaten ein Zehn-Punkte-Programm entwickelt. Darin sprach er von der Armut, der Unwissenheit und der Verzweiflung der südamerikanischen Völker. Er forderte für diese Völker Land, Arbeit, Wohnungen, Gesundheit und Schulen. Die unheimlich wachsende Bevölkerungszahl lasse Reformen höchst dringlich erscheinen.

Tatsächlich lebten 1953 in allen lateinamerikanischen Ländern zusammen 167 Millionen Menschen, in den Vereinigten Staaten waren es im selben Jahr 160 Millionen, 1960 war die Bevölkerung Lateinamerikas auf 197 Millionen angewachsen, die der USA auf knapp 180 Millionen. Kennedy erinnerte daran, daß das durchschnittliche Lebensalter in den USA jetzt 70 Jahre betrage, in Lateinamerika aber nur 46 Jahre, in manchen Ländern sogar nur 35 Jahre. Fast die Hälfte aller Erwachsenen Lateinamerikas kann weder lesen noch schreiben. 50 Prozent der schulpflichtigen Kinder haben keine Schulen. Das Durchschnittseinkommen einer lateinamerikanischen Familie beträgt um 50 Dollar monatlich. Das entspricht etwa einem Zehntel des Einkommens einer nordamerikanischen Familie.