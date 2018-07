Von Johannes Jacobi

Das Theater spielt im Fernsehen eine Hauptrolle. Sie ist in Deutschland besonders interessant, weil wir so viele aus öffentlichen Mitteln unterstützte Bühnen besitzen und diese – im Unterschied zu anderen Ländern – sich nicht nur in wenigen großen Städten befinden. Das Fernsehen erreicht Millionen von Zuschauern, die potentiell oder tatsächlich auch Theaterbesucher sind. So wird immer häufiger die Frage gestellt: Tut das Fernsehen dem Theater Abbruch? Der Filmbesuch ist, wie die Erfahrung lehrt, als Folge häuslichen Fernsehempfangs zurückgegangen. Droht auch dem Theaterbesuch eine vorübergehende oder vielleicht sogar endgültige Flaute?

Die Frage muß an den Wurzeln des dramatischen Spiels angesetzt werden. Entgegen dem Augenschein und einer technischen Entwicklung, die das Fernsehen im Gefolge von Funk und Film entstehen ließ, besteht zwischen dem dramatischen Spiel auf der Bühne und im Fernsehen eine nähere Verwandtschaft als zwischen dem Spielfilm und dem Fernsehspiel.

Diese beiden bedienen sich zwar derselben oder ähnlicher Mittel, was Technik und Handwerk betrifft. Film und Fernsehen unterscheiden sich aber durch die Funktion des gesprochenen Wortes. Im idealen Film ist es dem Bilde untergeordnet, im Fernsehspiel begründet es das Bild. Wo Wort und Bild gleichberechtigt als szenische Aktion in Erscheinung treten, da ist Drama.

Anders als beim Film, steht im Mittelpunkt von Bühnen- und Fernsehdrama der spielende Mensch als Verkörperer des Wortes. Der Schauplatz, „Welt“, wie sie vom Film episch ausgebreitet wird, gewinnt in den dramatischen Spielarten Bedeutung nur als seine, des Darstellers Umwelt.

Trotz solcher Verwandtschaft im Dramatischen bestehen zwischen dem Bühnen- und dem Fernsehspiel deutliche Unterschiede: Dort Leibhaftigkeit der Darsteller, hier deren Abbild. Auch eine Live-Sendung kann den Zirkelschluß nicht herstellen, durch den das Drama im Theater eine lebendige Zweiheit wird: Die unmittelbare Resonanz des Publikums und deren Rückwirkung auf die Bühne fehlt dem Fernsehspiel, das Fluidum strömt nur in einer Richtung, vom Darsteller zum Betrachter.

Auch die Empfangssituation der Zuschauer im Theater und am Bildschirm ist verschieden. Dort schweigende Bereitschaft, die aus einzelnen einen in ihrer Erwartung gleichgestimmten Kreis bildet. In der Wohnstube dagegen unfeierliche Neugier bei weiterbestehendem, außerkünstlerischem Kontakt unter den familiär versammelten Fernsehern. Zwar kann das Spiel die Unruhe auch hier im Laufe der Vorführung bannen; doch die Versuchung zu revoltieren, sich dem Bann der Sprache oder eines unbequemen Stoffes zu entziehen, ist größer, weil bequemer als im Theater. Aus dieser Publikumssituation des Fernsehempfangs ergeben sich Konsequenzen, die das Fernsehdrama von vornherein mitbestimmen, es eingrenzen.