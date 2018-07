Inhalt Seite 1 — Kleiner Kunstkalender Seite 2 Auf einer Seite lesen

DORTMUND (Museum am Osfwall): „Wotruba“

Fritz Wotruba ist Österreichs prominentester Bildhauer, der einzige, der sich international durchgesetzt hat. Dabei läßt sein Werk gerade die spezifischen österreichischen Qualitäten vollkommen vermissen. Es ist weder liebenswürdig noch beschwingt noch gemütvoll oder gemütlich, sondern von all dem das strikte Gegenteil. Wotruba ist ein Fanatiker der Strenge. Er baut seine Stehenden, Sitzenden und Liegenden Figuren aus schweren Quadern. Die harte Kante, der schroffe Bruch, das immer geschlossene Volumen kennzeichnen seine Plastik. Er arbeitet am liebsten in Stein. In Dortmund sind freilich nur wenige Steinfiguren ausgestellt. Den Hauptteil bilden die Bronzen. Einige wurden nach dem Original in Stein, später in Bronze gegossen, wobei die Übertragung in das weiche schmiegsame Material der Bronze keine ganz glückliche Lösung darstellt. Wotruba wurde 1907 als Sohn eines Tschechen und einer Ungarin in Wien geboren. 1938 emigrierte er nach Zürich, wo er Nachbar und Freund von Robert Musil wurde (in seinen Tagebüchern hat sich Musil häufig über Wotruba und sein Werk ausgelassen – eine hochinteressante Lektüre, die über beide Künstler, den Schriftsteller und den Bildhauer, wichtige Aufschlüsse gibt). Die erste große Wotruba-Ausstellung in Deutschland dauert bis zum 6. August und geht dann nach Paris, Berlin, Karlsruhe, Amsterdam, Wuppertal und New York.

HAMBURG (Museum für Kunst und Gewerbe):

„Meisterwerke aus drei Jahrtausenden“

In Hamburg gibt es seit 1956 eine „Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen“. Die Museen, die mit den bescheidenen staatlichen Etatsmitteln eine sinnvolle Ankaufspolitik nicht mehr betreiben konnten, griffen damit zur Selbsthilfe. Auf dem Kunstmarkt gingen die Preise unentwegt in die Höhe. Ein Museumsdirektor, der 100 000 oder bestenfalls 200 000 Mark im Jahr zur Verfügung hatte, mußte resignieren. Mit Hilfe der Stiftung wurden in Hamburg während der letzten fünf Jahre rund vier Millionen mobilisiert. Zu den 120 Förderern gehören große Hamburger Unternehmen, Industriebetriebe, Reedereien, Banken, Versicherungen, Ölfirmen, Verlage und Druckereien, aber auch einige private und begüterte Kunstfreunde. Sämtliche Neuerwerbungen aus den Mitteln der „Stiftung“ sind – bis zum 16. Juli – in den Räumen des Museums für Kunst und Gewerbe ausgestellt. In die Kunsthalle kamen unter anderem Bilder von Picasso, Chagall, Munch, Ensor, Rousseau, Beckmann, Delaunay, Juan Gris, Renoir, in der alten Kunst ein sehr bedeutender Canaletto. In der Plastik Henry Moore und Maillol sowie ein Hauptwerk des deutschen Klassizismus, das Marmorrelief „Bacchus tröstet Ariadne“ von Gottfried Schadow. Das Museum für Kunst und Gewerbe erhielt kostbare mittelalterliche Leuchter und Reliquiare, französische und Brüsseler Gobelins; vor allem aber konnte es seine wichtige Abteilung deutscher Barockplastiken systematisch ausbauen mit Werken von Jörg Pettle, Veit Lang, Ehrgott Brendl, Jakob von der Auvera und Josef Stammel. Mit dieser Bilanz hat die „Stiftung“ sich als das richtige Mittel erwiesen, um die Hamburger Museen vor dem Absinken auf Provinzniveau zu bewahren. Daß die Werke bereits das Dreifache der Ankaufspreise wert sind, werden zum mindesten die Kaufleute unter den Förderern mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Inzwischen hat man auch in anderen deutschen Städten nach dem Hamburger Beispiel ähnliche Wege der Museumshilfe eingeschlagen.

BASEL (Galerie d’Arf Moderne): „Delaunay“

Daß Robert Delaunay (1885–1941), zum mindesten der frühe Delaunay von 1909 bis 1914, zu den Schlüsselfiguren der neuen Malerei gehört, ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. Verbindungslinien führen von ihm zu Feininger, zu Macke und Marc, dann, in anderer Richtung, zum italienischen Futurismus, schließlich zur „absoluten Malerei“. Die Basler Galerie bringt nur eine kleine Auswahl: neun Bilder aus den Jahren 1905 bis 1926, darunter eines seiner berühmten „Fensterbilder“ von 1914. Außerdem 20 Arbeiten seiner Frau Sonja Delaunay (Terk), die sich als Malerin und später vor allem durch ihre Kostüm- und Stoffentwürfe einen Namen gemacht hat. Die Ausstellung dauert bis zum 5. Oktober. Sie ist eine Ouvertüre für die große Delaunay-Ausstellung, die der Hamburger Kunstverein für das nächste Johr vorbereitet.