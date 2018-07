Von Friedrich Luft

Die englische Bühne hat eine kleine Renaissance. Nach Shaw, nach Galsworthy, nach J. M. Barrie war das Westend von London in der leeren Übung des Amüsier- und Gesellschaftstheaters verdorrt. Während in Deutschland der Expressionismus schnaubend über die Szene ging, während das strikt politische Theater Sturm machte, während von Hauptmann und Hofmannsthal bis hin zum jungen Brecht viele Tonarten des literarisch Dramatischen betätigt wurden, herrschte auf der Shaftesbury-Avenue, wo Britanniens Theater spektakulär stattfand und stattfindet, Windstille. Thespis gab Pausenzeichen.

Erst in den dreißiger, vierziger Jahren regte es sich. Es kam die kleine Renaissance des englischen Versdramas. Es kamen Stephen Spender, W. H. Auden. Es kam T. S. Eliot mit seiner sehr persönlichen Art des lyrisch-religiösen Szenenspiels. Es kam Christopher Fry, der mit einem neuen, wortverzückten Englisch den Silberstaub der puren Poesie über die Szene schüttete. Plötzlich war eine Gruppe hochgebildeter Dramenschreiber da, dichtender Akademiker, hervorgegangen fast alle aus den Seminaren von Oxford und Cambridge. Sie sublimierten das heruntergekommene Westend-Theater poetisch. Englands Drama bekam einen gebildet-gepflegten Auftrieb.

Folgte die nächste Welle. Es kam in den fünfziger Jahren John Osborne und mit ihm die viel rüdere, direktere Sprechweise der neuen Nachkriegsgeneration. Die „zornigen jungen Männer“ rissen die Szene an sich. Das Theater, das sie machten, war aus gröberem Gewebe. Sie verlautbarten in ganz unpoetischen, Bühnenkraßheit nicht meidenden Tönen ihr Unbehagen an der Epoche. Dies ging über das politisch gezielte Sozialtheater, wie wir es in Deutschland zwischen den Kriegen hatten, hinaus. Sie revoltierten nicht gegen eine Gesellschaftsgruppe. Sie fanden keinen „Schuldigen“. Ihr „Zorn“ ging nicht auf Remedur oder Revolution.

Sie gaben ein totales Mißbehagen kund. Sie waren, wenn die alten Kategorien noch verfangen, durch die Bank „links“, während die Gruppe der englischen Bühnenlyriker vor ihnen formal und inhaltlich eher konservativ war. Sie wollten den „Wohlfahrtsstaat“. Aber sie taten kund, wie unwohl ihnen darin war. Sie klagten nicht an. Sie beklagten sich, ohne eine genaue Adresse für ihre Unlust zu geben. Sie trafen, übrigens mit Mitteln, die sie von Ibsen, Shaw oder Hauptmann nahmen, keine billigen Zielscheiben für ihren Zorn. Sie schlugen allgemein um sich. Vor ihnen selbst war ihnen ebenso mies, wie vor der Welt, die sie umgab.

Der „Zorn“ flackerte kurz. Aber er traf wohl in eine offene Kerbe. Keine Rezept-Dramatik gelang ihnen. Aber ein mulmiges Grundgefühl der Verlorenheit, des Betrogenseins, der eigenen und fremden Unzulänglichkeit ihrer Epoche trafen sie genau. Es schien, man habe auf sie und ihre mürrischen Verlautbarungen gewartet. Osborne und seine kleine Gruppe kam nicht aus dem akademischen England von Oxford und Cambridge. Hier schrieb ein an Idealen depossidierter Mittelstand. Eine neue Schicht rückte an die Rampe. Und Brandan Behan, der zorn-, lied- und sprachgewaltige Ire („The Quare Fellow“; „The Hostage“) gehört in diese Gruppe. Er ist, da kaum übersetzbar, fast nicht in Deutschland bekannt geworden. Man liest nur in den Gazetten laufend Schockberichte über sein privates Säuferleben.

Die „Zornigen“ wurden schon Ende der fünfziger Jahre durch eine neue Generation abgelöst. Plötzlich hat jene Menschengruppe Stimme, die man vor der allgemeinen Nivellierung der Gesellschaft noch das „Proletariat“ zu nennen pflegte. Jetzt betätigt plötzlich eine Schicht die Schreibmaschine für die Bühne, die in der Geschichte des Theaters noch nie eine Stimme hatte. Es trägt sich eine Art positiver Revolution zu, wenn auf Anhieb ein junger Mann wie Arnold Wesker, der dem Eastend von London entstammt und der über den bürgerlichen Bildungsgang keineswegs verfügt, eine Trilogie über Stationen einer jüdisch-proletarischen Familie zeigt und darin den Glanz, das Pathos und die spätere Bescheidung des britischen Sozialismus in den Szenengriff bekommt.