Auf einer Tagung im November 1960, bei der sieben Autoren miteinander über das Thema „Lyrik heute“ stritten, bezeichnete sich Günter Grass als „Gelegenheitsdichter“: Sein Ärgernis sind Dichter, die ihre Gelegenheit nicht abwarten können, die Herren im Labor der Träume, die Herren mit den reichhaltigen Auszügen aus Wörterbüchern, die Herren, die von früh bis spät mit der Sprache, dem Sprachmaterial, arbeiten, die geschwätzig und als Dauermieter nahe dem Schweigen wohnen ...“ So ein Labordichter sitzt „mit kleingeschriebenen Hausschuhen in seinem Labor, hat Max Bense im Rücken, das Zettelkästchen griffbereit und geht zwanglos mit immer bereitem Sprachmaterial um, spottet aller Gdegenheit, montiert und verhackstückt Beliebiges und Botanisches, tut es mit Ernst, Selbstkritik und Fleiß, weiß nach seinem Achtstundentag – sofern man ihm, dem Zeitaufheber, von einem Achtstundentag sprechen kann – was er getan hat: er hat experimentiert und morgen darf er weiter experimentieren.“

Diesen Labordichter mag es sogar geben. Jedenfalls aber treffen Grass’ skurrile Vorstellungen für den Erfinder der Metapher vom „Labor der Träume“, Johannes Poethen, nicht zu. In einem Essay bemerkte er einmal, an der vollendeten Gestalt eines Gedichts müsse beides gleichermaßen ablesbar sein, Traumhaftes und Laborwerk.

Nur zu gerne unterschlagen die Kritiker bei der Metapher vom Labor der Träume den Traum, um Poethen um so leichter als kühlen Laboranten abstempeln zu können. Aber „wer erhellt das Verhältnis zwischen traum und labor!... Die echte lösung der frage wäre eine Offenbarung“.

Der 1928 am Niederrhein geborene Lyriker, sei: Jahren in Tübingen und Stuttgart ansässig, hat die Gedichte seines vierten Buches –

Johannes Poethen: „Ankunft und Echo“, Gedichte und Frosagedichte; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 76 S., 7,80 DM

– ebenso wie in früheren Büchern zu Zyklen geordnet; dennoch ist jedes einzelne in Syntax, Symbol oder Bild ein geschlossenes Gebilde.

Wie die einzelne Trommel einer griechischen Säule noch als Bruchstück und isoliert vom Ganzen ein Kunstwerk ist, so sind die Zeilen, aus denen sich Poethens Gedichte zusammensetzen, in sich rhythmisch geschlossene Stücke. Jeder Reim wäre hier nur ornamentales Beiwerk.

Deutlich bestimmbar ist die Herkunft der Bilder in dieser Lyrik: der Süden, die erinnerte Mythologie auf der einen, die Großstadt auf der andern Seite. Poethens Fähigkeit, den Worten und Bildern im Gedicht eine sinnvolle Mehrdeutigkeit zu geben, kommt seinem Bestreben zustatten, aus der parole immediate eine parole essentielle, ein ästhetisches Phänomen mit assoziierender Kraft, zu machen. Der Dichter hat den Schutt, der über der Sprache liegt, abzutragen, er muß „all. das verbrennen, zumindest umschmelzen, im anschaun ... Er muß neu sagen, um nicht tot zu sagen.“ J. P. Wallmann