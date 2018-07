Von Walter Boehlich

Gertrude Stein ist so berühmt wie unbekannt. Man nennt ihren Namen, wo immer von moderner Literatur gesprochen wird, man rühmt sie als die Mutter der „verlorenen Generation“, hebt wohl auch ihren Sammlerinstinkt und ihre Freundschaft mit Pablo Picasso und Juan Gris (über die beide sie geschrieben hat) hervor – aber man liest sie nicht, und auf ihr Werk, ihr großes, weitgedehntes Werk kommt die Rede kaum je. In den Geschichten der amerikanischen Literatur, gleich ob sie in Frankreich, Deutschland, der Schweiz oder Amerika erschienen sind, wird es entweder verschwiegen oder kurz abgetan oder mißverstanden. Es verteilt niemand bei ihm, denn niemandem scheint recht wohl bei diesem Gegenstande zu sein. Die deutsche Literaturkritik umgeht ihn als einen zu heißen Brei. Eines unserer großen Nachschlagewerke gibt an, daß Gertrude Stein aus einer wohlhabenden deutsch-jüdischen Familie stamme, 1902 nach Paris gekommen sei, im Mittelpunkt eines Kreises von Malern und Schriftstellern gelebt habe, den Einfluß von William James und Bergson zeige und die Intuition zum Schlüssel des künstlerischen Schaffens habe machen wollen. Das ist alles, und einiges davon ist obendrein falsch. Es ist keineswegs das, was man erfahren möchte, aber es zeigt die herrschende Verlegenheit. Wenn die Neigung, lieber über das Leben eines Künstlers zu reden als über sein Werk, ohnedies schon kräftig ist, so wird sie sich um so mehr dort durchsetzen, wo Schwierigkeit und Unzugänglichkeit das Werk dem Urteil entziehen.

Gertrude Steins Bücher haben nur wenige Leser gefunden; sie sind verstreut erschienen, manche erst Jahrzehnte nach ihrem Entstehen, und nur zwei von ihnen hatten einen gewissen Erfolg: die „Drei Leben“ und die „Autobiographie der Alice B. Toklas“. Daneben treten Gedichte, Erzählungen, kleine Prosa, Vorlesungen, eine zweite Selbstdarstellung, die an die erste anknüpft („Everybody’s Autobiography“), der Tausendseiten-Roman „The Making of Americans“, Einakter, Opern. Auf dieses alles gründet sich die bisher beste Monographie über Gertrude Stein von Donald Sutherland (1951). Nach 1951 ist eine achtbändige Ausgabe ihrer nachgelassenen Werke erschienen, von derüberhaupt noch kaum jemand Kenntnis genommen hat. Brinnins Biographie ,,Die dritte Rose“ (1959; deutsch 1960 im Henry-Goverts-Verlag, Stuttgart) hat dieses Material nicht aufgeschlüsselt, und genausowenig ist das den Herausgebern gelungen, von denen einige offensichtlich nicht einmal gelesen hatten, was sie einleiten sollten.

Und doch beginnt mit Gertrude Stein die amerikanische Prosa des 20. Jahrhunderts. Bis zu ihr reicht Henry James, auf sie folgen Sherwood Anderson, Fitzgerald, Hemingway und all jene, die wiederum auf diese folgen.

Gertrude Stein kam 1903 nach Paris und schrieb dort ihre erste Erzählung „Quod erat demonstrandum“, die erst 1950 unter dem Titel „Things asThey Are“ veröffentlicht worden ist. Dann geriet sie über Flauberts „Trois Contes“, begann sie zu übersetzen, und kurz darauf entstanden drei Erzählungen, die wir als die „Drei Leben“ kennen. Sind sie ihre „Trois Contes“? Haben sie etwas mit Flaubert zu tun? Dürfen sie als Gertrude Steins „naturalistisches“ Werk gelten?

Nur die erste von Flauberts Erzählungen kann in einen Zusammenhang mit den „Drei Leben“ gebracht werden, und zwar nicht, weil Gertrude Stein offensichtlich nur sie übersetzt hat, sondern weil nur sie ein Thema behandelt, von dem aus sich die Brücke zu den Themen der „Drei Leben“ schlagen läßt. Die Dienerin Félicité ist eine Seelen- und Schicksalsverwandte sowohl der guten Anna als auch der Lena, weniger freilich eine Verwandte der Melanctha Herbert, deren Herz nicht schlicht war.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob Gertrude Stein sich von Flauberts Stil hat beeinflussen lassen. Es liegen fast drei Jahrzehnte zwischen den beiden Werken; das eine steht am Ende einer Entwicklung, das andere am Beginn einer ganz anderen, und doch scheint da ein Funke zu sein, der vom einen zum anderen übergesprungen ist, über alles Trennende hinweg. Von Flauberts leidenschaftlicher Suche nach dem „mot juste“ ist auch bei Gertrude Stein etwas zu spüren; die höchste Einfachheit des Ausdrucks, die Flaubert erst vor seinem Tode erreichte, lebt in merkwürdig verwandelter Form in den Anfängen der Gertrude Stein wieder auf.