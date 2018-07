Der Vogelflug hat die Idee zum Flugzeug geliefert; mit Rudern und Segeln imitiert man die Fortbewegung von Fischen, Insekten und Pflanzensamen. Bagger, Dampfhämmer, viele Automaten der Industrie, sie alle haben ihr Vorbild in der Natur. Ja, der Mensch hat sogar ein Werkzeug zur Fortbewegung erfunden, das in der Natur kein Vorbild hat: Das Rad. In der Tat ist das Rad eine freie Schöpfung des menschlichen Geistes.

Eine Form der Fortbewegung aber – und eigentlich die naheliegendste – wurde bisher nicht kopiert: Die auf zwei oder mehr Beinen. „Zu geringer Wirkungsgrad“ lautete bisher das Urteil der Physiker über die Bewegungswerkzeuge von Mensch und Tier. Aber auch dieser kräfteraubende Bewegungsmechanismus scheint doch manchmal seine Vorteile zu haben. Jedenfalls beschäftigt sich eine Forschergruppe an der Staatsuniversität von Michigan im Auftrag der amerikanischen Armee mit der Konstruktion von Fahrzeugen mit Beinen. Eigentlich müßte man diese Vehikel Laufzeuge nennen. Sie sollen in unwegsamem Gelände eingesetzt werden, wo Räder- und Kettenfahrzeuge versagen.

Ein sechzehnbeiniger Mechanismus, bei dem je zwei Füße durch einen Querbalken miteinander verbunden sind, wurde vom Land Locomotion Laboratory in Detroit entwickelt. Sein Antrieb erfolgt mit Kardanwellen. Abgesehen von vielen mechanischen. Problemen, die dieses Gerät aufgibt, hat es den Nachteil, daß es seine Füße nur wenig über den Boden heben kann.

Professor Shigley an der Michigan-Universität hat ebenfalls ein solches sechzehnbeiniges Laufzeug entworfen, das hydraulisch angetrieben wird. Die beim lieben aufgewendete Energie wird, von Reibungsverlusten abgesehen, beim Senken wieder zurückgewonnen, so, daß der Wirkungsgrad des Rades annähernd erreiche wird. Größere Schritte mit den Beinen auf der einen Seite lassen das Fahrzeug in die Kurve gehen. Wie aber soll man es bremsen? Auch die Anpassung an Gelände-Unebenheiten ist noch nicht gelöst. Einfach zu lenken ist ein solches Fahrzeug nicht. Auf zwei Beinen zu gehen hat der Mensch mit einiger Mühe gelernt. Nur soll er sich plötzlich auf sechzehn fortbewegen ... Th. v. R.