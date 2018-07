Mit der Entstehung des Gemeinsamen Marktes und dem Streben nach wirtschaftlicher Integration tritt bei den beteiligten Ländern das Problem der Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit von Statistiken immer stärker in den Vordergrund. Daß hier noch viele methodische Schwierigkeiten zu überwinden sind, ließen die Referate und Diskussionen auf dem I. Euro-Economie-Kongreß, der von einer Reihe europäischer betriebswirtschaftlicher Gesellschaften in Brüssel veranstaltet wurde, deutlich erkennen. Diese Tagung hatte die Aufgabe, die Grundlagen konstruktiven Zusammenarbeit auf betriebswirtschaftlichem Gebiet in den beiden Staatengemeinschaften aufzuzeigen.

Der Mangel an vergleichbaren statistischen Daten resultiert heute aus verschiedenen Ursachen.

1. Die rechtliche und betriebswirtschaftliche Struktur der Unternehmungen in den EWG- und EFTA-Ländern sind aus historischen Gründen äußerst unterschiedlich.

2. Aus diesem Grunde gibt es noch sehr unterschiedliche methodische Begriffe und Vorstellungen, die es bisher nicht gestatteten, in allen Fällen zu vergleichbaren betriebsstatistischen Daten zu kommen.

3. Die Anerkennung des Prinzips des freien Wettbewerbs führt dazu, daß es schwierig ist, auf der Grundlage von Betriebsvergleichen auch vergleichbare statistische Daten zu erhalten. Die Wahrung der Betriebsgeheimnisse bildet hier einen besonderen Hinderungsgrund.

Man war der Auffassung, daß man sich zunächst bei der Verwendung von Grundbegriffen für wirtschaftliche Tatbestände von der nationalen Gesetzgebung lösen sollte und einheitliche Statistiken nach einheitlichen Vorstellungen aufbauen sollte. Dieses Ziel kann nur durch eine weitgehende Mitarbeit der Unternehmungen selbst, die sich im Gemeinsamen Markt betätigen werden, erreicht werden. C. D.