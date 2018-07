Inhalt Seite 1 — Mein Bild Seite 2 Auf einer Seite lesen

Max Beckmann (1884 – 1950)

Selbstbildnis 1927

Weide ich nach „meinem“ Gedicht gefragt, so beginnt das Gedächtnis zu arbeiten. Versbrocken, ganze Verse werden emporgeschleudert, Bilder tauchen auf, Rhythmen setzen sich durch. Ein bißchen erinnert es an einen Wettstreit der Melodien und musikalischen Motive, wenn ausgemacht werden soll, welchem Komponisten oder Musikstück der erste Platz in der privaten Hierarchie eingeräumt werden soll.

Die Frage nach „meinem“ Bild hat mit der Erinnerung zu tun. Wohl keiner der Befragten wird bei den Lieblingsbildern seiner Wahl an Reproduktionen denken, an Kunstbücher oder Böcklins „Toteninsel“, die sinnigerweise überm Bett im Kinderzimmer hing. „Mein Bild“ ist in nahezu allen Fällen das Originalbild. Die Erinnerung aber weigert sich, das Bild von seiner Umgebung zu trennen, von dem Museum, worin es hing, von der Stadt, die es beherbergt, den Reiseumständen damals, als man das Bild sah und dann wiedersah, von Tagesbeleuchtung oder Abendbeleuchtung.

Zuerst drängt sich der Isenheimer Altar in der Erinnerung hervor. Das Unterlinden-Museum in Colmar, das man damals, vor nahezu dreißig Jahren, von Straßburg aus immer wieder aufsuchte. Die Klosterräume und das riesige Bildwerk. Aus dem Gesamteindruck immer wieder hervortretend: Kreuzigung und Versuchung des Antonius. Hier allerdings hatte die Reproduktion mitgeholfen, das Erlebnis von Colmar vorzubereiten. Der dreizehnjährige Gymnasiast konnte für billiges Taschengeld einige Hefte mit Reproduktionen von Malerei und Architektur kaufen. Die Schule hatte das vermittelt. Da man in Köln lebte, wurde vor allem kirchliche Kunst des Mittelalters und der Renaissance geboten. Das ergab eine erste Begegnung mit Meister Mathis. Ihr entsprang der Wunsch, das alles einmal in Colmar sehen zu können. Heute bleibt die Erinnerung an Stadt, Museum und an die besonderen Umstände dieser ersten Begegnung fixiert.

Merkwürdig, beim Aussuchen unter den Erinnerungsbildern fällt auf, daß die Malerei des 20. Jahrhunderts an prägender Kraft und Dauerhaftigkeit der Erinnerung zurücktritt. Manet und van Gogh tauchen auf, aber kein Impressionist und kein Expressionist; kein Cézanne und kein Picasso scheinen das Spiel der Erinnerung mitspielen zu wollen.

Trotzdem erweist es sich, wenn genug hervorgeholt und erinnert wurde, daß „mein“ Bild im 20. Jahrhundert entstand und durchaus zu diesem Jahrhundert gehört. Es gibt Bilder, die mir weit mehr bedeuten. Es gibt auch viel bedeutendere Bilder des Malers Max Beckmann. Aber nachdem ich lange genug an Grünewald und Colmar gedacht hatte, war schließlich einzuräumen, Beckmanns „Selbstbildnis 1927“ gehöre in solchem Maße zu meinem Leben, daß es eben „mein Bild“ sei. Die erste Begegnung ergab einen Schock: ihn werde ich nie vergessen.