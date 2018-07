Inhalt Seite 1 — Mißklänge im internationalen Währungskonzert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine steigende Spannung verbreitete sich im Laufe der vergangenen Tage auf den verschiedenen wichtigen internationalen Devisenmärkten. Schon seit längerer Zeit geht das Pfund Sterling an Krücken, die ihm von den anderen Notenbanken geliehen wurden: Man hat sich nämlich schon im März ganz inoffiziell in Notenbanckreisen Europas (den Rahmen boten damals die regelmäßigen Zusammenkünfte der Mitglieder der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ) darüber geeinigt, keine notleidende Währung abzustoßen und auf den Markt zu werfen. Der privaten Spekulation – ausgelöst durch bunt durcheinander gehende Mutmaßungen über Pfund Sterling, Schweizer Franken, Deutsche Mark und auch Dollar – stand also das gentlemanlike Verhalten der Notenbankpräsidenten gegenüber. Wenn auch die recht ungünstigen Zahlen der britischen Handelsbilanz gewisse Zweifel am Pfund sozusagen statistisch untermauerten – man hatte eine „Desinfektionsspritze“ nötig und es war Per Jacobsson vom IWF, der sie gab: Am 12. Juni setzte er sein ganzes Prestige ein, als er sagte, daß in allen wichtigen Finanzzentren die monetären Behörden entschlossen seien die jetzt gültigen Paritäten aufrecht zu erhalten.

Begeistert von dieser Beschwichtigung von höchster Stelle aus war man vor allem in England, und die Financial Times stellte beruhigt fest: „Die private Spekulation hat nun noch einmal erfahren, wie schon im vergangenen März, daß sie sich den gesamten Mitteln der wichtigsten Notenbanken der Welt gegenübersieht.“ Das angesehene Blatt stellte sich also ganz auf die Seite Jacobssons, übernahm seinen Optimismus und fand es richtig, daß auf diese Weise jede Diskussion über mögliche Wechselkursanpassungen endlich verschwunden sein sollte.

Die Gerüchte aber, die Fakten und schließlich auch die verschriene Spekulation waren stärker als Mr. Jacobsson, die Financial Times und andere vernünftige Leute. Die Budgetrede des kanadischen Finanzministers Donald Fleming bereitete der Jacobssonschen Versicherung ein jähes Ende. Indem die kanadische Regierung den eigenen Dollarkurs 3 bis 4 vH unter die Parität des USA-Dollars sinken ließ, waren mit einem Mal die Schleusen für neue Gerüchte wieder weit offen – und die Psychologie fester Paritäten, ein wichtiger Faktor im Tauschverkehr der Währungen, erhielt einen tüchtigen Schock.

Natürlich steht nun das Pfund wieder im Brennpunkt des allgemeinen Interesses.

Wenn auch kanadischer Dollar und Sterling nicht im gleichen Garten „blühen“, durch die Commonwealth-Bande sind sie doch eng miteinander verknüpft, politisch und wirtschaftlich. Die Nervosität soll in der Londoner City nach der kanadischen Extra-Tour auf Siedehitze geraten sein (soweit das bei Engländern überhaupt möglich ist), und man wußte nicht, wo und wie wehren.

Die leichte Verzweiflung in London läßt sich am besten ablesen, wenn man den Salto mortale der Financial Times vom 23. Juni beachtet. Die gleiche Zeitung, die noch am 13. Juni sich stramm hinter Jacobssons Dementi und seine Versicherung gestellt hat und dabei deutlich vermerkte, daß jede Hoffnung auf Wechselkursänderungen, natürlich vorwiegend beim Pfund, unrealistisch seien, sieht die Sache jetzt etwas anders: „Nach meiner Meinung“, so schreibt der Leitartikler, „könnte jetzt nur ein Mittel gut wirksam sein: das wäre eine neuerliche Aufwertung der DM um mindestens 5 bis 10 vH.“ Und des weiteren sagt er: „Deutschlands Entscheidung (gemeint ist die Aufwertung im März), die längst fällige Werterhöhung der Mark auf 5 vH zu beschränken, hat die Schwierigkeiten nur verstärkt, in die andere Länder durch die chronischen Zahlungsbilanzüberschüsse der Deutschen geraten sind.“

Paritätsänderungen sind also – nach Ansicht in England – doch nötig. Das Pfund kann sie aber nicht tun, deshalb sollen die Deutschen die DM „wandern“ lassen. „Eine sofortige DM-Aufwertung würde die gewichtigste Ursache der anhaltenden Spannung auf dem Devisenmarkt beheben.“