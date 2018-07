Inhalt Seite 1 — Modernes Wohnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Ebert

Sogar das Körbchen für die Katze hat man nicht

vergessen. Man hat überhaupt an alles gedacht. Mir persönlich gefällt das feststehende Fahrrad am besten, erfüllt es doch gar einen doppelten Zweck: Es kann auch als Luftpumpe verwendet werden. Alle Stunde muß ein Familienmitglied – „Otto, jetzt bis du dran!“ – fünf Minuten lang in die Pedale treten. Sonst bleibt einem nämlich die Luft weg im „Wohnzimmer von morgen“, das man auf der Internationalen Möbelmesse in Chikago bewundern konnte. Es handelt sich um. einen Atom-Schutzraum.

Für die Installation dieses Zimmers im Erdgeschoß – unmöbliert! – muß der zukünftige Benutzer 200 Dollar aufwenden. Ein Pappenstiel, wenn man bedenkt, um was es dabei geht. Da sich im Atomkrieg jeder ein bißchen einschränken muß, ist der Raum nur 2,65 m zu 3,75 m groß. Da empfiehlt es sich, Familienstreitigkeiten auf die Nach-Atomkriegszeit zu verschieben. Abgedichtet ist der Raum durch 21 cm atomstrahlensicheres Material. Die Zimmerwände sind wallnußholzverkleidet, was sich immer hübsch macht, wenn auch mancher vielleicht Teakholz vorgezogen hätte. Damit das Zimmer nicht nutzlos brachliegt – vielleicht dauert der Frieden doch länger als erwartet –, läßt es sich auch für Gesellschaftsspiele verwenden. Der Chef der amerikanischen Zivilverteidigung meinte, es eigne sich auch vortrefflich als „entzückendes Gästezimmer, Gerümpelkammer oder Werkstatt“. Der Schöpfer des Wohnzimmers, Mr. Nielsen, hat dabei an eine vierköpfige Familie gedacht, die dort mindestens zwei Wochen lang ausharren könne. Einen Atomkrieg, der viel länger dauert, können sich offenbar selbst die nicht vorstellen, die sich überhaupt einen vorstellen können.

Im „Wohnzimmer von morgen“ läßt es sich durchaus leben und überleben. Es enthält zwei Sofas, die man zur Nacht in vier Betten verwandeln kann. Es hat ein WC, das mittels Chemikalien funktioniert. Die Kochapparatur ist zusammenfaltbar.

Hinter der Wandverkleidung ist Platz zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, Wasser, Licht, Büchern und Spielzeug. Etwas eintönig stelle ich mir das Programm des batteriebetriebenen Radios vor. Es empfängt nämlich nur eine Welle, und auf der sendet die Zivil-Verteidigung. Zur Unterhaltung hält man sich da besser an den ebenfalls anschlußlosen Fernseher. Über das Fernsehprogramm im Atomkrieg sollte man sich vielleicht auch schon heute Gedanken machen, nachher ist es möglicherweise wieder zu spät.

Im Atomschutz-Zimmer gibt es ferner eine Kiste für Erste Hilfe; ein Buch mit dem aufschlußreichen Titel: „Was man macht, bis der Arzt kommt“; einen großen Mülleimer – bitte nicht für Atommüll zu benutzen – sowie Papierteller und -tassen. Auch an Servietten hat man gedacht – wir sind ja schließlich keine Wilden! An der Tür hängen Werkzeuge für den Fall, daß man plötzlich fliehen muß und die Türen versperrt sind. Über das Wohin sollte man sich wohl von Fall zu Fall schlüssig werden. Was man ausgerechnet mit einem auf achtundzwanzig Jahre befriste:en Kalender anfangen soll, leuchtet mir nicht so recht ein.