Zu dem Artikel über die Mißstände im Wohnungsbau, speziell im sozialen Wohnungsbau (Wolfgang Krüger: Die verpulverten Milliarden, DIE ZEIT Nr. 24) sind uns viele Zuschriften unserer Leser zugegangen, teils zustimmend, teils kritischer Art. Wir veröffentlichen nachfolgend einen Teil von ihnen. In dem Artikel wurde dafür plädiert, den sozialen Wohnungsbau generell auf die Zahlung von Mietbeihilfen umzustellen, weil nach unserer Meinung nur auf diesem Wege sichergestellt werden kann, daß die Staatshilfe denen zugute kommt, für die sie gedacht ist.

Doppelt betroffen

Ich habe mit größtem Interesse Ihre Ausführungen gelesen, die ich für sehr treffend und richtig halte. Es ist erfreulich, daß man endlich mal wagt, solche Dinge in aller Öffentlichkeit zu sagen. Dabei scheint mir noch ein wesentlicher Punkt darin zu liegen, daß unter den Steuerzahlern, die diese verpulverten Milliarden aufgebracht haben und laufend weifer aufbringen, auch die Althausbesitzer sind. Diese sind insofern doppelt betroffen, als durch diesen sozialen Wohnungsbau moderne Wohnungen geschaffen werden, die wegen ihrer modernen Ausstattung nebst Raumeinteilung in der Regel den Altbauwohnungen vorgezogen werden, so daß die Alfhausbesitzer zu fürchten haben, daß ihre Wohnungen demnächst leerstehen werden. Die entsprechenden Miefausfälle werden die Steuerzahlungsfähigkeit des Althausbesitzes stark vermindern. Damit der Schaden dann nicht noch größer wird, muß der Staat darauf wieder den Alihausbesitz sanieren, so daß der circulus vitiosus kein Ende findet.

Hans Wiefhaup, Oberrechtsrat,

Dorfmund

Was heißt hier Kostenmiete?

Darf ich noch einige Ergänzungen zu Ihrem Artikel nachliefern? Wenn die Stadt Bochum z. B. Industriegelände von Deutsch-Lux zu einem Marktpreis kauft und weit unter diesem Marktpreis an Opel weitergibt, so verschleudert die Stadt Bochum zweifellos Steuergelder! Ja, es ist heute so, daß überhaupt kein Unternehmen von Ruf es unternehmen wird, irgendwo ein Zweigwerk aufzubauen, wenn damit nicht Vorteile verbunden sind, die auf Kosten anderer Steuerzahler gehen. Sie werden einwenden, dies geschehe ja nur in Hoffnung auf spätere Einnahmen aus dem neuen Werk? Das ist richtig, aber gerade dieser Gesichtspunkt muß auch beim sozialen Wohnungsbau Berücksichtigung finden.