Mit wenigen Begleitworten überreichte Präsident Dr. Bauwens in Hannover die Trophäe der Deutschen Fußballmeisterschaft dem Kapitän und Senior der Nürnberger Mannschaft, Max Morlock – die eigentliche Festrede fand später beim abendlichen Bankett statt – und sprach dabei von einem „dramatischen und spannenden Finale“. Hatten die 82 000 Zuschauer und Millionen an den Fernsehschirmen wirklich ein Spiel miterlebt, das diese Attribute rechtfertigte? Nun, es war sicherlich nicht dramatisch und auch nicht spannend, denn das Rätsel über den Ausgang war spätestens nach einer halben Stunde gelöst.

Es war auch kein ausgesprochen schönes Spiel, das Feinheiten des Fußballspiels demonstrierte, und doch blieb bei allen Einschränkungen genug zu sehen. Es war ein Spiel zweier grundsätzlich verschiedener Auffassungen: einerseits das besonders nach dem Dortmunder Spiel gegen den HSV vielgepriesene Ensemble großartiger Solisten und Individualisten, anderseits ein gut eingespieltes Orchester, dessen Dirigent eben der 36jährige Max Morlock war. Nun, Solisten waren an diesem Tage nicht gefragt, die vollen Orchestertöne dominierten eindeutig. Die Solisten wurden überspielt, weil keiner einsah, daß dieses Nürnberger „Orchester“ auch nur durch ein entsprechendes Teamwork zu überwinden gewesen wäre.

Je weiter das Spiel fortschritt, um so deutlicher wurde die Unfähigkeit jedes einzelnen Dortmunder Spielers, den selbst von Zuschauern als falsch erkannten Weg zu verlassen. Weil eine entsprechend klare Konzeption fehlte, ließen auch bald die physischen Kräfte nach. Jeder Dortmunder Spieler wirkte umständlich, schwerfällig, ja beinahe hilflos. Jetzt wurden immer häufiger richtige Entscheidungen des Schiedsrichters moniert, Fehler der Kameraden getadelt. Schließlich gaben sie resigniert auf. Das Motto „einer für alle, alle für einen“, hatte sich aufgelöst in „jeder für sich!“ Psychologisch ist es verständlich, daß jede Aktion gehemmt wirkte, eine Erscheinung, die ich auch bei unserer HSV-Mannschaft oft beobachtet habe. Etwas mehr Kampfmoral hätte ich den so robust wirkenden Dortmundern aber zugetraut.

Im gleichen Maße, wie die Moral und Physis der Dortmunder Mannschaft nachließ, wuchsen die Kräfte der Nürnberger. Damit will ich nicht sagen, daß die Nürnberger Leistung durch die Schwäche Dortmunds bedingt war, aber die Leichtigkeit, mit der sie ihren Erfolg errangen, ist darauf zurückzuführen. Das zweite Tor für den „Club“, eine Minute vor der Halbzeit, bedeutete mehr als nur die 2:0-Führung: damit verbunden war eine Steigerung des Selbstbewußtseins der Nürnberger und ein entscheidender Schlag für die Hoffnungen der Dortmunder. Mit welch verschiedenen Gefühlen gingen beide Mannschaften jetzt in die Kabine, und unter welch anderen Voraussetzungen betraten sie wieder das Spielfeld.

Die 2. Halbzeit war ein Präventivkrieg der Nürnberger: Bevor etwas Entscheidendes zugunsten des Gegners geschehen konnte, schossen sie das dritte Tor, das die Niederlage besiegelte! Sie stand schon vorher fest, nur erhielt sie hier den Punkt auf das i.

In der nächsten halben Stunde wurden nur die vorgeschriebenen 90 Minuten zu Ende gespielt, denn Nürnbergs Überlegenheit war jetzt vollkörnmen. Im gleichen Stil, mit dem Dortmunder 1957 an gleicher Stelle den HSV besiegten, wurden sie diesmal gehetzt und ausgespielt. Ich weiß, was es bedeutet, so ohne Chance zu sein.

Sicher ist nur soviel: Nürnberg ist ein würdiger Deutscher Meister, eine Mannschaft, die aufgrund ihrer Jugend und ihrer schon so routinierten Spielweise berechtigte Aussichten, besitzt, die Tradition des „Clubs“ fortzusetzen, die sich in sieben Deutschen Meisterschaften manifestierte. Die achte ist der jungen Mannschaft geglückt, ich möchte Prophet spielen und meinen, es ist nicht die letzte gewesen.

Jürgen Werner