UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld ist wieder optimistisch. "Ich glaube, das Schlimmste ist nun im Kongo überstanden", erklärte er vor einigen Tagen. Und es scheint fast, als ob er mit seiner Diagnose recht behielte. Fast auf den Tag ein Jahr nach der Unabhängigkeitserklärung wird das kongolesische Parlament wieder zusammentreten.

Nur ein Vierteljahr hatte dieses Parlament getagt, dann hatte General Mobutu es auseinandergejagt. Der offene Streit zwischen Kasawubu und Lumumba begann, und bald wurde daraus ein Kampf aller gegen alle. Der Kongo versank in ein Chaos von Hunger und Bürgerkrieg. Die einzelnen Provinzen machten sich selbständig. Im Osten herrschte der von den Sowjets unterstützte Nachfolger des ermordeten Lumumbas, Antoine Gizenga im Süden hütete Tschombe eifersüchtig, von den Belgiern unterstützt, den Reichtum Katangas; und im Gebiet, das der Zentralregierung blieb, konnte die Ordnung nur mühsam aufrechterhalten werden. Plündernde Banden zogen durchs Land, Stammeshäuptlinge erhoben sich. Es schien, daß die UNO-Truppen auf verlorenem Posten standen. Die Einheit des Kongos schien auf immer vorbei.

Diese Einheit ist auch heut? noch weit entfernt, aber immerhin: Man spricht wieder miteinander im Kongo. In der Rechnung der Separatisten und jener, die sie unterstützt hatten, waren doch einige Fehler. Gizenga entpuppte sich schließlich doch nicht als der rücksichtslose Volkstribun, wie ihn sich die Sowjets gewünscht hatten. Ihm fehlte das demagogische Talent Lumumbas. Und Tschombe konnte nicht länger auf die Hilfe aus Brüssel zählen, seit der belgische Außenminister Spaak kategorisch erklärte, Belgien dürfe sich nicht mehr in die inneren Verhältnisse im Kongo einmischen. Die zähe und geduldige Arbeit der UN-Beauftragten für die Neutralisierung des Landes zahlt sich nun aus: Gizenga und Tschombe wollen jetzt die Abgeordneten ihrer Provinzen zur Parlamentssitzung in der Universität Lovanium bei Leopoldville ziehen lassen.

Es wird allerdings ein dezimiertes Parlament sein, das dort zusammentritt. Etwa ein Dutzend der 137 Abgeordneten werden fehlen. Von einigen weiß man, daß sie ermordet wurden, andere verschwanden spurlos in den Wirren des Bürgerkriegs. Im Universitätsviertel Lovanium wird keiner verschwinden. Dafür haben die UNO-Truppen gesorgt.-Die Universität wurde mit einem zweieinhalb Meter hohen Stacheldrahtzaun umgeben. Hinein dürfen die Parlamentarier nur, wenn sie vorher Waffen und Geld abgeliefert haben, und heraus können sie erst, wenn die Sitzung zu Ende ist. Das Essen wird von der UNO gestellt, scharfe Getränke sind verboten.

In strenger Klausur werden sich die Politiker über die Zukunft des Kongos unterhalten. Wird Tschombe zu seinem Versprechen stehen, daß er den Reichtum Katangas mit den anderen Kongoprovinzen teilen werde – ein Versprechen, das er als Gefangener der Zentralregierung gab? Wird Gizenga, der sich als rechtmäßiger Nachfolger Lumumbas fühlt, seine Ambitionen auf das Amt des Ministerpräsidenten aufgeben? Leicht wird die Einigung nicht werden, aber sie ist möglich.

Sie würde möglich durch den Einsatz der Vereinten Nationen und vor allem durch die kluge Politik ihres Generalsekretärs Dag Hammarskjöld. Freilich, der Preis dafür ist hoch: Die UN haben während der "Operation Kongo" 22 Millionen Dollar Schulden gemacht. Diese Operation lieferte überdies den Sowjets den Vorwand, eine radikale Änderung der UN-Struktur zu fordern. Die erste Forderung des Kremls dabei ist, daß Hammarskjöld, der am meisten zur Befriedung des Kongos beigetragen hat, aus seinem Amt entfernt werden soll... Rolf Zundel