Am 17. Juni, dem Tag der deutschen Einheit, sind bei vielen Feiern viele Ansprachen gehalten worden, und immer war dabei die Rede von Selbstbestimmung, Einheit und Freiheit. Oft gingen diese Worte den Festrednern freilich allzuglatt von den Lippen.

Unter den Reden zum 17. Juni scheint uns jene, die Professor Hans Wenke, Hamburg, im Plenarsaal des Bundestages hielt, besonderes Gewicht zu haben. Er gebrauchte die Begriffe Selbstbestimmung, Einheit und Freiheit nicht als gängige politische Münze, sondern durchdachte sie in ihrem geschichtlichen Wandel und in ihrer aktuellen Bedeutung für die deutsche Politik und die Weltpolitik. Wir veröffentlichen hier den Hauptteil seiner Rede.

In der Verbindung von Wissenschaft und Politik spiegelt sich die Lebenserfahrung Professor Werkes. In den Jahren 1954 bis 1957 war er Hamburger Senator und Präses der Schulbehörde, danach kehrte er in das Amt des Hochschullehrers zurück, das er vorher in Tübingen bekleidet hatte. Seit 1957 ist er Ordinarius der Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg. Sein besonderes Interesse aber gilt weiter der Kulturpolitik. Er ist Vorsitzender der „Kommission zur Beratung der Bundesregierung in Fragen der politischen Bildung“.