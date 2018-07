London, Ende Juni

Man scheint angesichts des prekären Zustandes der britischen Zahlungsbilanz überall darauf bedacht, Londoner Guthaben auf das für den täglichen Geschäftsverkehr erforderliche Minimum abzubauen und die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber britischen Lieferanten hinauszuzögern. Umgekehrt suchen britische Importeure mit Devisenkäufen dem künftigen Bedarf vorzugreifen. Bei reichlichen Angeboten notiert das Pfund im New Yorker Kassakurs schwächer denn je seit 1957, als die Bank von England den Diskont zur Abwehr massiver Baisseangriffe von 5 auf 7 vH hatte heraufsetzen müssen.

Englands monetäre Verteidigungsstellungen sind heute zweifellos fester gefügt, als sie es damals waren. Nicht nur summieren sich die Reserven an Gold und konvertiblen Valuten noch immer auf rund 1000 Mill. £; man verfügt sowohl über 900 Mill. £ an Ziehungsrechten auf den Weltwährungsfonds sowie über etwa 1000 Mill. $ an Dollarwertschriften. Unter dem Basler Abkommen vom März leisten die europäischen Noteninstitute der notleidenden britischen Devise einen Beistand im Ausmaß von weiteren 500 bis 750 Mill. und so vermag der Schatzkanzler heute in der Tat ein größeres Maß an Ellbogenfreiheit zu nutzen, als es ihm 1957 möglich war.

Absicherung des Pfundes um den Preis kurzfristiger Verschuldung an das Ausland würde in New York, Zürich und Frankfurt aber kaum beruhigen. Auch scharfe Diskonterhöhungen deutete das Ausland wahrscheinlich nur als Zeichen der Hilflosigkeit. Der Schatzkanzler kann bereits in Kürze jene Regulatoren bedienen, die er sich in der letzten Budget-Vorlage eigens als Alternative zu Bankraten-Heraufsetzungen schuf: Er darf eine Lohnsummensteuer einführen und alle indirekten Steuern bis zu 10 vH anheben. Wenn Mr. Selwyn Lloyd jetzt offenbar auf den Kennedyschen Kurs der drastischen Drosselung öffentlicher Ausgaben drinnen wie draußen – und dabei selbst der Hilfe an unterentwickelte Länder – einschwenken will, so geht er auch damit noch immer nicht auf die wirklichen Erfordernisse der Situation ein.

Ganz unverkennbar muß jeder Versuch, die Flucht aus dem Pfunde zu bremsen, auf Maßnahmen abstellen, die nicht nur an der Zahlungsbilanz-Oberfläche wirken, sondern den tieferliegenden Ursachen des britischen Malaise zu Leibe rücken, vor allem den strukturellen Unzulänglichkeiten der britischen Exportanstrengungen und damit dem industriellen Hochprotektionismus der steuerlichen Entmutigung aller unternehmerischen Initiative usw. Wozu gleich bemerkt sei, daß die Londoner City mehr und mehr der Meinung zuneigt, letzten Endes werde die britische Volkswirtschaft zu neuer Dynamik wohl nur im Verbände der EWG zurückfinden.

Beunruhigt ist man draußen jetzt hinsichtlich des Pfundes um so mehr, als die kanadische Abwertung dazu beitragen wird, anderweitig in der internationalen Wechselkursstruktur liegende Schwächen aufzudecken und zu akzentuieren. Dem Interesse ausländischer Notenbanken an der Erhaltung des Sterling als Weltzahlungsmittel sind von Seiten der Hilfsbereitschaft her bestimmte Grenzen gesetzt. Mehr denn je werden die Engländer sich vor der von der Financial Times herumgebotenen Meinung hüten müssen, es wäre längst alles wieder im Lot, wenn nur die Bundesrepublik um weitere 5 oder besser noch 10 vH aufwerten wollte. R. N.