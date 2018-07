Inhalt Seite 1 — Richtung Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Jungk

Die Bretagne ist weit von Italiens Stiefelabsatz, aber ihre Probleme sind sehr nah. Bauernunruhen in Frankreich? Ein Landarzt, dessen Patienten in den Dörfern rund um die süditalienische Stadt Matera leben, erzählte nur: „Auch bei uns ist die Landarbeiterschaft unruhig. Die Löhne sind etwas besser geworden, es sind gerade in unserer Gegend auch sehr viele neue Häuser und Wohnungen für die bäuerliche Bevölkerung gebaut worden. Aber die Unzufriedenheit sitzt tiefer. Durch Radio und Fernsehen haben die Leute eine andere Welt, eine andere Lebensweise kennengelernt. Die Älteren resignieren, aber die Jungen Rollen nicht mehr Bauern bleiben. Sie drängen in die Stadt, zur Industriearbeit, ins Ausland Und zwar nicht nur die Arbeitslosen, auch die anderen.“

Es ist in allen Dörfern die gleiche Geschichte: Die Jungen gehen weg, die Gemeinde verödet. Dabei ist gerade hier, im tiefsten Süden Italiens, das Leben in einer Hinsicht entscheidend verbessert worden: Regelmäßige DDT-Spritzungen haben die Malaria so gut wie ausgerottet. Aber den Bauern in ganz Europa ist eben nicht nur mit Wohnungen, ärztlicher Hilfe und Subventionen zu helfen. Der Bauer will teilhaben am „Betrieb“ der großen Welt. Er möchte Freizeit und Vergnügungen haben. Es würde sich lohnen, darüber nachzudenken, wie man ihm seelische und geistige Nahrung verschaffen kann – und möglichst eine Nahrung, die substantieller ist als die Massenkonsumartikel der Vergnügungsindustrie. *

Vielleicht sollte ich dieses Problem den klugen Herren der „Artorga“ einschicken. Das ist ein Klub von Wissenschaftlern und Wissenschaftlich Interessierten mit etwa 250 Mitgliedern in allen Ländern der westlichen Welt (Hauptsitz in England), der sich mit neuen Ideen beschäftigt, die ihm seine Korrespondenten einsenden. Ursprünglich wollte „Artorga“ sich nur mit dem Entwurf „artifizieller Organismen“ (daher der Name) befassen. Seither hat sich der Kreis der Aufgaben erweitert: „Artorga“ will seine Freunde und Mitglieder zum Nachdenken darüber anregen, wie wir Menschen der immer komplizierter werdenden technischen Zivilisation überleben können, ohne das Schicksal der Dinosaurier zu erleiden.

*

Der Hauptkunde der Industrie wird in Zukunft nicht der Privatverbraucher sein, sondern die „öffentliche Hand“. Das geht aus den Marktstudien einer der größten amerikanischen Elektrofirmen hervor. Der Bau von Talsperren, die Reinhaltung der Luft, die elektronisch gesteuerten Waffen, die Entwicklung einer „elektronischen Erziehungsindustrie“ (Lernmaschinen und Fernsehschulen), die Reorganisation eines Netzes von öffentlichen Verkehrsmitteln – das alles seien öffentliche Aufgaben, welche mit Hilfe der Industrie gelöst werden müssen. Die Technik habe nun die Pflicht, das technische Zeitalter menschlicher zu machen, die technische Umwelt zu ordnen und zu entgiften. Daneben seien die neuen „gadgets“, die modischen Erfindungen für den Einzelkonsum, unwichtig.

*