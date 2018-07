Inhalt Seite 1 — Rußlands skeptische Generation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf dem Flugblatt, das in den Leningrader Studentenheimen, Betrieben und Instituten an die Jugendlichen verteilt wurde, stand: „Bist Du für Begeisterung oder für Skepsis? Für Großzügigkeit oder für Rationalismus im Gefühlsleben? Für Pflichtbewußtsein oder für Eigenwilligkeit? Was drückt Deiner Meinung nach, den Geist unserer Zeit am besten aus, und welche Charaktereigenschaften wird der Mensch von morgen brauchen?“

Die Diskussion fand vor einiger Zeit an einem Sonntagvormittag im großen Saal des Pädagogischen Instituts in Leningrad statt. Eingeladen hatten das Institut und die Redaktion der Komsomolskaja Prawda, des Zentralorgans der sowjetischen Jungkommunisten. Obwohl der „erzieherische“ Zweck der Veranstaltung offensichtlich war, kamen die jungen Leningrader in Scharen. Sie diskutierten erregt und offen, langweilige Redner wurden unterbrochen, eine begrenzte Redezeit gab es nicht, und auch das in solchen Versammlungen übliche Präsidium wurde nicht gewählt.

Schon der zweite Redner verkündete eine Absage an die revolutionären Vorbilder der vergangenen Generation. „Es heißt, daß wir bei unseren Vätern und Großvätern lernen sollen, bei den Komsomolzen der dreißiger Jahre und des Bürgerkrieges. Lernen –ja! Aber nicht mechanisch die Eigenschaften, die vor dreißig Jahren geprägt wurden, auf unsere Zeit übertragen. Ich weiß nicht, von wem ich mehr übernehmen möchte – von Pawel Kortschagin (dem Komsomolzenheld der dreißiger Jahre) oder von Saint Just. Die Geschichte begann nicht heute und nicht gestern ... Es gibt Menschen, die überhaupt keine eigenen Gedanken haben und nicht selbständig über das Leben nachdenken, sondern mechanisch fremde Gedanken wiederholen. Und das ist schlecht, unabhängig davon, ob es Gedanken aus den Aphorismen Schopenhauers sind, aus den Büchern Hemingways oder aus den Romanen unserer sowjetischen Schriftsteller. Fremde Gedanken können zu eigenen werden, aber man muß sie prüfen. Ich denke natürlich nicht, daß die Wahrheit in jedem Streit geboren wird, aber daß die Wahrheit durch Zweifel geprüft und erhärtet, die falsche Wahrheit durch Zweifel erkannt wird – das ist ein Axiom.“

Die Komsomolskaja Prawda druckte das Bekenntnis zu diesem von der Partei nicht eben sehr gestützten Axiom genauso ab, wie die ketzerisch anmutende Erklärung eines anderen jungen Redners, daß sich das Verhalten eines Menschen nicht nur durch die Weltanschauung, sondern auch durch die Gefühle bestimmen lasse. „Wir besitzen eine allgemeinhistorische Erfahrung, uns überzeugt vor allem die Logik“, so kritisierte er. „Wir sind viel kultivierter und gebildeter geworden, wir sind im Stande, die schwersten theoretischen Probleme zu lösen, aber es fehlt uns eine Erziehung der Gefühle.“

Ein junger Mann in schwarzem Anzug und mit kahlgeschorenem Kopf, der es ablehnte, seinen Namen zu nennen, fand eine solche Gefühlserziehung überflüssig. Alle Eigenschaften, die für den heutigen Menschen charakteristisch seien, würden in der Zukunft fortfallen, meinte er. Die Großzügigkeit des Gefühls werde dem Rationalismus Platz machen.

„Warum ich so denke? Weil das Tempo des Lebens, das mit der hohen Produktivität der Arbeit verbunden ist, so zielstrebig ansteigt, daß es nicht mehr aufzuhalten ist. In Zukunft wird eine gut eingerichtete Fabrik keinerlei Gefühle mehr hervorrufen. Wir werden nur mit Kenntnissen ausgerüstet sein. Der Rationalismus wird ungeahnte Ausmaße annehmen.“

Zwar setzte auf diese Worte hin ein Sturm der Entrüstung im Saale ein, und einige der jungen Leute sprangen auf, um sich für die Gefühle auszusprechen, aber auch sie lehnten jene reine Begeisterung „für die Idee“, ab, der ihre kommunistischen Großeltern gehuldigt hatten. Sie wellen ohne Begeisterung arbeiten und halten das auch keineswegs für notwendig.