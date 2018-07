Alles war für den Tag bereit, an dem die griechische Regierung das von den deutschen Archäologen freigelegte antike Stadion in Olympia in einer Feierstunde übernehmen sollte. Der griechische Kronprinz, Goldmedaillenträger von Rom, und die Herren des Internationalen Olympischen Komitees, die in diesen Tagen in Athen berieten, waren erschienen. Vier Teilnehmer vom letzten olympischen 400-m-Endlauf waren eigens aus Indien, Südafrika und Deutschland gekommen. Nach 1568 Jahren sollten sie auf dem denkwürdigsten Sportschauplatz der Erde, der so viele Jahrhunderte unter Schlamm und Schutt begraben lag, zum ersten Male wieder einen sportlichen Wettlauf austragen.

Da zog kurz vor dem vorgesehenen Beginn der Feier ein schweres Gewitter auf. Bald grollte der Donner im Alpheiostal und Blitze zündeten über dem Chronoshügel. Ein heftiger Regen rauschte nieder und überschwemmte im Nu die alte Laufbahn, so daß sie nicht mehr zu benutzen war. Carl J. Burckhardt, der Baseler Diplomat und Gelehrte, konnte seinen Hymnus auf das „klare und doch zarte Licht Olympias“ und den Lobpreis auf seinen fortzeugenden Geist nicht im Freien sprechen. Einige Gäste flüsterten sich zu, Zeus persönlich habe gezürnt.

Den deutschen Ausgräbern, die 1875 in Olympia den ersten Spatenstich führten, war der Gott noch gnädig gesonnen. Damals war man bestrebt, „den Schuttmantel von der Altis wegzuziehen und den Tempelhain des Zeus freizulegen“, wie Ernst Curtius in seinem Bericht schreibt. Schon bald kamen die Skulpturen der Giebelfelder des Zeustempels, steinerne Verkörperung griechischer, Schönheit und griechischen Maßes, wieder ans Licht.

Wilhelm Dörpfeld hat sich aber auch bereits damals für das antike Stadion interessiert und die Startschwelle mit den Startrillen für insgesamt 20 Läufer freigelegt. Der junge deutsche Archäologe wandte dann einen originellen Kunstgriff an, um auch das Ziel zu finden, da die Ausgrabung des ganzen Stadions nicht lohnend erschien. Die Länge der Laufbahn war mit 600 Fuß (192 Meter) aus der antiken Literatur bekannt. Dörpfeld maß diese Strecke vom Start aus ab und ließ dann am vermuteten Ziel seine Leute in die Tiefe graben. Zu seiner Überraschung stieß er dort aber wieder auf eine Startschwelle. Das Rätsel wurde bald von ihm gelöst. Der Doppellauf, der, im Gegensatz zum Stadionslauf, zwei Stadionlängen umfaßte, wurde im Altertum am Ziel gestartet, wohin die Läufer nach einer Wende wieder zurückkehrten. So brauchteil die Kampfrichter, die als einzige feste Sitze hatten, ihren Standort nicht zu verlegen!

Die Sportler unter den bisherigen Besuchern Olympias waren fast immer betrübt gewesen, wenn sie, aus der Altis kommend, den überwölbten Gang für die Athleten durchschritten hatten und dann den trostlosen Zustand des Stadions gewahr wurden. Nur nahezu 20 Meter der Laufbahn waren bis vor drei Jahren freigelegt gewesen. Der Blick fiel auf eine sieben Meter hohe Wand aus Schutt, Schlamm und Kies. Die noch intakten marmornen Startrillen verlockten aber zum Ausprobieren. Nahm man die geduckte Haltung an, wie sie von den altgriechischen Vasenbildern her bekannt ist, so erwies es sich, daß man ausgezeichnet starten konnte. Das Vergnügen, an solchem Ort den Nachfahren zu spielen, wurde aber dadurch sehr beeinträchtigt, daß man seinen Tatendrang jäh bremsen mußte, um nicht auf die gewaltige Lehmmauer aufzuprallen.

Die jetzt beendeten Grabungen, die nicht zuletzt durch den deutschen Sport finanziert wurden mit Mitteln aus der Carl-Diem-Stiftung, haben uns wichtige Aufschlüsse über die wechselnde Lage des Stadions im Laufe der Jahrhunderte gebracht. Ursprünglich war das Ziel am Zeusaltar selbst, Lauf und Kult waren noch eins. Das Stadion rückte dann in einer zweiten Bauperiode schon vom Heiligtum hinweg, und beim dritten, dem größten Neubau, eben dem, der jetzt wiederhergestellt wurde, war das Stadion sogar vom heiligen Hain durch die sogenannte Echohalle abgetrennt worden, Eine Maßnahme, die geradezu symbolisch wirkt. Das war in frühhellenistischer Zeit!

Der griechische Sport hatte im 4. Jahrhundert v. Chr. schon eine weitgehende Perfektion erreicht. Die Trainingsstätten in Olympia wurden mit allem sportlichen Komfort, sogar einer gedeckten 200-Meter-Laufbahn, ausgestattet. Die Verbindung mit dem religiösen Kult war gelockert. Nur am Ziel des Stadions erinnerte noch der alte Altar der Demeter Chamyne, an dem eine Priesterin als einzige Frau den Wettspielen beiwohnte, daran, daß das wahre Ziel die Verehrung der Götter sein sollte. Ob diese damals den Spielen noch zuschauten, wie Carl Burckhardt in seiner Festrede sagte?

Es war vielleicht doch nicht der große Zeus, der jetzt in Olympia den entratenen Nachfahren zürnte, sondern nur ein lokaler Gott, der verärgert war, weil man ihn in seiner Ruhe gestört hatte. Adolf Metzner