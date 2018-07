Der Gedanke der Selbstbestimmung hat eine ehrwürdige geistesgeschichtliche Tradition. Die Griechen schufen den Begriff der Autonomie, der Selbstgesetzgebung, und bezeichneten damit Staaten, die ihre eigene Verfassung hatten. Aber in den folgenden Epochen findet die Selbstbestimmung ihr eigentliches Feld nicht im politischen Bereich, sondern in der philosophischen Ethik. Im Zusammenhang mit dem Problem der Willensfreiheit findet sie ihre tiefste Begründung in der Sittenlehre Kants. In der gleichen Zeit schafft sie sich erneut Raum im politischen Leben, jedoch eingebettet in die umfassenderen Ideen der Volkssouveränität – so in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und in den Deklarationen und Verfassungen im Verlauf der Französischen Revolution.

Als selbständige politische und völkerrechtliche Forderung tritt sie erst in unserem Jahrhundert klar in Erscheinung, als der Präsident der Vereinigten Staaten Wilson am 8. Januar 1918 in einer Adresse an den Kongreß die Grundlinien seines Friedensprogramms in 14 Punkten darlegte, freilich noch in der vorsichtigen und auf konkrete Fälle einzelner dort genannter Staaten beschränkten Forderung der „Gelegenheit zu autonomer Entwicklung“. Erst in weiteren Erklärungen bekannte er sich zur Selbsbestimmung als einem Prinzip des Rechts und der politischen Praxis: „Das ‚Selbstbestimmungsrecht‘ ist nicht eine bloße Phrase, es ist ein gebieterischer Grundsatz des Handelns, den die Staatsmänner künftig nur auf ihre eigene Gefahr mißachten werden.“ – „Das freie Selbstbestimmungsrecht der Nationen ist ein Grundsatz, auf dem die ganze moderne Welt ruht.“

Wir kennen den weiteren Weg; wir wissen, daß es Wilson nicht gelang, in den Pariser Friedensverträgen, die den Ersten Weltkrieg beendeten, sein Prinzip gegen machtpolitische Interessen und territoriale Wünsche durchzusetzen. Und meine Schilderung der damaligen Lage bliebe einseitig, wenn ich nicht auch erwähnen würde, daß Wilsons Prinzip sogar grundsätzliche Gegnerschaft fand. Sein eigener Staatssekretär des Auswärtigen, Robert Lansing, sprach sich dagegen mit aller Schärfe aus: „Das ganze Wort Selbstbestimmung’ ist mit Dynamit bis zum Rande geladen Ich fürchte, daß es Tausende und aber Tausende Leben kosten wird, es muß auf die Dauer in Mißkredit geraten und wird als Traum eines Idealisten verschrien werden.“

In dieser Äußerung mischen sich Wahrheit und Irrtum. Das Prinzip ist nicht in Mißkredit geraten und wird auch nicht als Traum eines Idealisten verschrien. Aber daß es mit Dynamit geladen ist, daß der Weg zu seiner Verwirklichung ein Opfergang geworden ist – das ist wahr. Das Prinzip hat sich inzwischen jedoch so allgemeine Anerkennung verschafft, daß niemand die Verwerfung der Selbstbestimmung offen fordert. Im Gegenteil! Es ist eingegangen in die Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, unter deren Zielen an zweiter Stelle wörtlich gefordert wird, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln, gegründet auf die Achtung des Grundsatzes der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker“ – ein Grundsatz, der heute Weg und Ziel der Entwicklungsländer bestimmt.

Aber es bleibt eine andere Gefahr: die sehr unterschiedliche und willkürliche Auslegung und Bewertung, die dieses Recht erfährt. Das wird deutlich, wenn wir – wenigstens in Kürze – den Auslegungen durch die Sowjetmacht nachgehen.

Genau zu der gleichen Zeit, in der Wilson seine Idee der Selbstbestimmung begründete, stellte Lenin – im Januar 1918 – Thesen für einen sofortigen Friedensschluß auf, in denen das Selbstbestimmungsrecht proklamiert wird. Es lohnt sich, die Schlußsätze des entsprechenden Passus zu lesen: „Aber wenn die Dinge sich konkret so gestaltet haben, daß die Existenz der sozialistischen Republik im gegenwärtigen Augenblick gefährdet wird wegen der Verletzung des Selbstbestimmungsrechts einiger Nationen (Polens, Litauens, Kurlands, u. a.), so versteht es sich von selbst, daß die Interessen der Erhaltung der sozialistischen Republik höher stehen.“

An diesem bereits zu Beginn der bolschewistischen Herrschaft klar ausgesprochenen Gedanken der Überordnung der Interessen des revolutionären Kommunismus über andere Interessen und Prinzipien, hier über die Autonomie der Länder und die Selbstbestimmung der Völker, hat sich in der Theorie wie auch ganz besonders in der Praxis niemals etwas geändert. Was die Praxis angeht, so genügt die Erinnerung an den 17. Juni 1953 und an den Aufstand in Ungarn. Und was die Theorie betrifft, so könnte ich das durch eine Anhäufung von Zeugnissen von Stalin und Chruschtschow und von offiziellen Deklarationen der Kommunistischen Partei belegen. Aber es bedarf dieser Nachweise gar nicht, weil diese Position sich ohne weiteres aus der allgemeinen bolschewistischen Doktrin ergibt; denn das höchste Ziel, das niemals außer acht gelassen wird, ist der Sieg des Kommunismus in allen Ländern der Welt – vertreten mit der Gläubigkeit der materialistischen Geschichtsphilosophie in der Meinung, daß dieses Ziel mit naturgesetzlicher Notwendigkeit erreicht werde; alle zeit- und situationsbedingten Hindernisse könnten diesen Gang der Geschehnisse wohl verlangsamen, aber nicht aufhalten.