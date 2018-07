„Sie wären sicher exzellente Luftstewardessen geworden. Warum haben Sie einen anderen Beruf gewählt?“ Auf diese Frage antworteten einige gutaussehende junge Mädchen:

Die Abiturientin: Abgesehen davon, daß meine Eltern dagegen gewesen wären, bin ich nicht hübsch genug. Aber das muß auch langweilig sein, Zimmermädchen der Passagiere, Kellnerin, Verkäuferin in der Luft.

Eine Kosmetikerin in einem Schönheitssalon: Wie alle jungen Mädchen zwischen 17 und 18 Jahren, wäre ich sehr gern Stewardesse geworden; der Beruf hat was Attraktives. Was mich am meisten gereizt hätte: viel reisen und fremde Länder zu sehen. Ich liebe auch den Kontakt mit Menschen, ich liebe das Risiko und das Abenteuer. Aber das ist kein Beruf für die Dauer und es ist keine produktive Arbeit. Man verlangt keine Initiative, man ist ein Rädchen in der Maschine. Ich fürchte die Monotonie.

Eine Angestellte in einem Reisebüro: Ich habe daran gedacht, denn ich liebe Reisen über alles. Es hätte mich eine Weile amüsiert. Ich finde die Uniformen der Lufthansa hübsch. Aber die Ausbildung hat mich, abgehalten. Erst die Prüfung, dann der Lehrgang der Lufthansa: Servieren, Kinderpflege, Erste Hilfe. Dann erst kurze Flüge ... Nein.

Eine Verkäuferin in einem Bildergeschäft: Es ist sehr anstrengend, das viele Starten und Landen, der Wechsel der Höhe, und dann ist der Beruf geistig nicht anspruchsvoll genug. Der einzige Vorteil: die Reisen. DZ