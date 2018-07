Inhalt Seite 1 — Sieben Medizinische Akademien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Hemmerich

Als vor drei Jahren Helmut Coing, damals Vorsitzender der Deutschen Rektorenkonferenz, aus den Händen von Theodor Heuss den Auftrag zur Bildung des Wissenschaftsrats entgegennahm, hatten die meisten wohl erwartet, daß damit wieder einmal ein erlauchtes Gremium, noch eins, ans Worteschmieden gehen werde. Statt dessen repräsentiert dieser Wissenschaftsrat heute eine stetig gewachsene Autorität, die es ohne jegliche Exekutivvollmachten zuwege gebracht hat, die Hochschulreform ins Rollen zu bringen und jene Brücke zwischen der res publica und der civitas academica zu schlagen, über die allein der Weg in die Zukunft deutscher Forschung und Lehre wird führen können.

Am 23. Juni gab Coings Nachfolger im Präsidentenamt, der Tübinger Jurist Professor Ludwig Kaiser, eine erste Orientierung über die Arbeit des Rates in seiner zweiten Sitzungsperiode, in welcher eine doppelte Aufgabe zu bewältigen ist:

1. Der Wissenschaftsrat beobachtet die Verwirklichung seiner unter Coings Leitung abgeschlossenen „Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen“.

2. Der Wissenschaftsrat erstellt als zweiten Teil seines Gutachtens eine Analyse von Stand und Ausbaumöglichkeiten der hochschulfreien wissenschaftlichen Einrichtungen.

Raiser legte der Öffentlichkeit dringliche Entschließungen des Rates zu beiden Punkten vor:

Zu 1. empfiehlt der Wissenschaftsrat die Gründung Medizinischer Akademien zusätzlich zum Ausbau der bestehenden Medizin-Fakultäten und zu den in Aussicht genommenen Neugründungen im Rahmen neuer Universitäten.