Vor noch nicht allzulanger Zeit hatten die Bausparkassen alle Mühe, den Vorwurf der Kritiker zu entkräften, daß im Bausparkollektiv den Letzten unweigerlich die Hunde beißen. Der letzte Bausparer, so versuchte man die Bausparidee zu diskreditieren, müsse auf eine Zuteilung so lange warten, bis der vorletzte sein Darlehen getilgt hat. Heute bringt die Frage nach der Wartezeit den Leiter einer Bausparkasse längst nicht mehr in Verlegenheit. Die fetten Bausparjahre haben den Kassen allenthalben einen so stattlichen Nachschub neuer Bausparer beschert, daß die Wartezeiten beim besten Willen kein aktuelles Problem mehr sind.

So konnte denn auch der Verband der privaten Bausparkassen in seinem dieser Tage in Stuttgart vorgelegten Jahresbericht wiederum mit Genugtuung feststellen, daß die Zuwachsrate des Neugeschäfts „den Instituten weiterhin eine den Zuteilungserwartungen ihrer Bausparer voll entsprechende Finanzierungsbereitschaft“ ermöglichte. Mehr noch: Man ist auch für die kommenden Jahre recht zuversichtlich, vorausgesetzt freilich, daß „die Aufrechterhaltung der Expansion des Bauspargeschäfts im Maßstab der letzten beiden Jahre gelingt.“ Für die 17 privaten Bausparkassen, die etwa 60 vH des gesamten Bausparvolumens von fast 55 Milliarden DM auf sich vereinigen, bedeutet dies nichts anderes, als daß sich der jährliche Neuzugang bei etwa 350 000 Verträgen über eine Bausparsumme von rund 6 Mrd. DM stabilisiert.

Sehr vorteilhaft wirkte sich dabei ohne Zweifel die Tatsache aus, daß die Zahl jener Bausparer, die zwar zugeteilt wurden, vorerst aber auf die Inanspruchnahme eines Darlehens verzichten, von Jahr zu Jahr wächst. In den „Fortsetzern“ – am 31. 12. 1960 waren bereits 107 229 Verträge über 1,53 Mrd. DM Bausparsumme – spiegeln sich zum Teil die zunehmenden Schwierigkeiten wegen der steigenden Bau- und Grundstückspreise wider. Die fortgesetzten Verträge enthalten allerdings auch „Steuersparer“, deren „Wartezeitproblem“ lediglich darin besteht, auf den Ablauf der steuerlichen Sperrfrist zu warten.

Maßgeblichen Anteil an der günstigen Entwicklung der Wartezeiten hat auch der überdurchschnittliche, vom Fiskus kräftig geförderte Sparwille der Bausparer. Jahr für Jahr sind die Sonderzahlungen etwa doppelt so hoch wie die vertraglich vereinbarten Pflichtsparraten von annähernd 5 vH der abgeschlossenen Bausparsumme. Während beispielsweise bei den privaten Kassen die Pflichtsparleistung 1960 bei 1,03 Mrd. DM lag, erreichte der effektive Spargeldeingang 2,06 Mrd. DM! So nimmt es denn auch nicht wunder, daß das Bausparaufkommen 1960 eine größere Steigerungsrate als das verfügbare Einkommen aufwies und der Anteil der Bausparleistungen an der Gesamtersparnis von 15 Mrd. DM von 19,9 auf 22,7 vH zunahm. Und dies, so ist, hinzuzufügen, bei einer allgemein leicht rückläufigen Sparquote von 8,6 gegenüber 8,9 vH im Jahre 1959. lz