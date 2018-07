VTG-Geschäft perfekt – Kapitalerhöhung

Die Preussag-HV der vorigen Woche in Hannover war keine Generalprobe für die erste HV des Volkswagenwerkes am 1. Juli. So kurz und friedlich wird es in Wolfsburg sicher nicht zugehen. Das ist wohl auch die Meinung jener Herren, die von der VW-Verwaltung nach Hannover gekommen waren, um sich für den eigenen Ernstfall zu rüsten.

Die Preussag-Verwaltung hat ihre Lehrzeit im Umgang mit 200 000 Volksaktionären erfolgreich abgeschlossen. Das ist jedenfalls der Eindruck der letzten HV. 800 Aktionäre waren gekommen, gegenüber 1000 in den beiden Jahren zuvor. An Stelle stundenlanger hitziger Debatten gab es diesmal überraschend wenige Wortmeldungen. Dabei standen wichtige Punkte auf der Tagesordnung: vor allem die Neuwahl des Aufsichtsrates. Es galt, über drei Listen mit je zehn Personen zu entscheiden, daneben noch über achtzehn Einzelpersönlichkeiten. Für die Liste der Verwaltung gab es 490 707 Stimmen, während jede der beiden anderen Listen nicht einmal die Unterstützung von tausend Stimmen fand.

Auch über den Kauf der „Vereinigten Tanklager und Transportmittel GmbH“ (VTG) vom Bund zum Preis von 110 Mill. DM gab es keine großen Diskussionen mehr. Dr. Krämer vom Vorstand der Preussag meinte, unter Berücksichtigung der günstigen Ertrags- und Vermögenslage der VTG sei der Kaufpreis angemessen, obwohl die Preussag früher gehofft hatte, billiger anzukommen. (Wie zu erfahren war, betrug die Forderung des Bundes zunächst 130 Mill. DM.)

Die wirtschaftliche Lage des gesamten Preussag-Konzerns in diesem Jahr faßte Dr. Krämer zusammen, daß ein vorsichtiger Optimismus angebracht sei, auch wenn sich gegenwärtig vor allem die internationale Preisentwicklung auf dem NE-Metallmarkt noch nicht übersehen lasse.

Das von Jahr zu Jahr bessere Klima auf den Preussag-Hauptversammlungen ist kein Zufall. Die Konzernverwaltung hat viel getan, um ein gutes Verhältnis mit den Aktionären herzustellen. Als brauchbares Instrument haben sich dabei die Regionalversammlungen erwiesen. Die Verwaltung hatte in neun großen Städten des Bundesgebietes fast zehntausend Aktionäre informiert (also zehnmal so viele wie zu den Hauptversammlungen früher nach Hannover gekommen waren). Nützlich war, daß die Preussag auf diesen Regional-Konventen auch die Sprecher der örtlichen Aktionärsvereinigungen zu Wort kommen ließ. Wem es dabei zu sehr um Vereinstaktik ging, der spürte bald, daß er nur wenig Resonanz hatte, daß die Mehrheit der Aktionäre der Preussag-Verwaltung wohlgesonnen ist und keine scharfen Töne liebt.

Verdienstvoll war auch das Bemühen des AR-Vorsitzenden Dr. Elmendorf – er wurde erneut für vier Jahre gewählt –, mit den Aktionärsvereinigungen Kontakt zu halten. Schon Wochen vor der HV hatte man die Vorsitzenden der bekannten Aktionärsvereinigungen nach Hannover eingeladen, um ihre Vorschläge, für den neuen Aufsichtsrat anzuhören. Daß schließlich doch nur drei der genannten acht Vorschläge zum Zuge kamen, schmälert nicht den guten Willen und war im übrigen auch den meisten Beteiligten von vornherein klar. K. D.

