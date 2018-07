Inhalt Seite 1 — Viele wußten von Dr. Heyde, aber sie schwiegen alle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Entschuldigung: „Denunzieren liegt uns nicht”

H. W., Kiel

Die Tribünen des Kieler Landtages waren am Dienstag bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Vorsitzende der beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse des schleswig-holsteinischen Landtages im Falle Heyde/Sawade, der CDU-Abgeordnete Dr. Paul Rohloff, den 58 Seiten langen Bericht der Ausschüsse vortrug. Noch immer beschäftigen die Vorgänge um den ehemaligen nationalsozialistischen Euthanasieprofessor Heyde, der jahrelang unter dem falschen Namen Dr. Sawade in Flensburg gelebt hatte, die Menschen im nördlichsten Bundesland. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser Fall eine der Hauptursachen dafür ist, daß den Schleswig-Holsteinern im übrigen Bundesgebiet der Vorwurf gemacht wurde, sie hätten aus ihrem Land einen „Naturschutzpark für alte Nazis“ gemacht. Ja, es fiel sogar das böse Wort vom „braunen Sumpf zwischen Nord- und Ostsee“.

Kein Vorwurf gegen Landesregierung

Was blieb übrig von diesen Vorwürfen? Der sehr ausführliche, sehr sachliche und von allen Fraktionen mit hohem Lob bedachte Ausschußbericht, hat eindeutig bewiesen, daß ein Pauschalvorwurf auf keinen Fall berechtigt ist. Er hat weiter gezeigt, daß – und auch das muß hervorgehoben werden – weder einem Mitglied der Landesregierung noch einem des Landtages der Vorwurf gemacht werden kann, sie hätten vom Fall Heyde/Sawade vor dem 10. November 1959 – also vor jenem Tage, an dem der Fall offenkundig wurde – etwas gewußt und dieses Wissen, für sich behalten.

Sie wußten nichts, aber andere wußten Bescheid. Der Ausschuß, der fünfzigmal getagt, der in diesen Sitzungen 61 Aktenbündel der Strafermittlungsbehörden durchgearbeitet und der 60 Zeugen vernommen hatte, kam in seinem Bericht zu dem Ergebnis: 17 Richter und Ärzte und ein Regierungsrat in Schleswig-Holstein wußten um die Identität des Flensburger Nervenarztes Dr. Sawade mit dem Würzburger Euthanasieprofessor Dr. Heyde. Vier anderen Richtern und Ärzten war bekannt, daß Dr. Sawade einen falschen Namen führte. Diese vier allerdings wußten nicht, wer sich unter dem Namen verbarg.

So weit die Ermittlungen. Sie sind indes unvollständig, sie mußten unvollständig bleiben. Der Ausschuß stellte lakonisch fest, die Zeugenvernehmungen hätten den Eindruck erweckt, daß nicht nur jene 18, die mit Namen genannt wurden, über Heyde/Sawade unterrichtet waren, sondern auch noch manche andere. Wie groß aber der Kreis der Mitwisser war, das wird sich wohl nie feststellen lassen. Sicher ist nur soviel, daß fast alle, die Bescheid wußten, in Schlüsselpositionen der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit saßen, und daß sie schwiegen.