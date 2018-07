Und was wird aus Algerien, wenn die Franzosen gehen? – Ein Kapitel Kolonial-Soziologie

Von Josef Müller-Marein

An drei Fragen war die französisch-algerische Verhandlung von Evian gescheitert: Wem gehört die Sahara? Wann legen die Rebellen die Waffen nieder? Was soll aus den Algerien-Franzosen und ihren arabischen Freunden werden?

Die letzte Frage, so sagte kürzlich Ministerpräsident Debré, sei die schwierigste, die entscheidende. Frankreich verlangt – und das gewiß mit vollem Recht – zum Schutze dieser europäischen Minderheit genau fixierte Garantien, die Ferhat Abbas und seine „Exilregierung“ bisher nicht einräumen wollten. Was aber soll aus diesem Bevölkerungsteil werden, wenn de Gaulle – wie er dies früher schon andeutete und neuerdings offen sagt – notfalls auch ein „algerisches Algerien“ zuläßt, das ohne jede Bindung an Frankreich, allerdings auch ohne jede französische Hilfe bliebe? Notfalls – das heißt: wenn die Algerier nicht bereit sind, ein „neues Evian“ mit vernünftigen Vorschlägen zu bereichern ...

General de Gaulle spricht für diesen Fall von „Teilung“ des algerischen Landes und von „Umgruppierung der Bevölkerung“, worauf seine Kritiker erwidern, daß dies Rezept sich nirgendwo bewährt habe, weder in Korea, noch in Indochina, noch in Palästina (von Deutschland gar nicht erst zu reden). „Teilung“, so warnt Mendès-France, „bedeutet Fortsetzung des kolonialen Krieges“.

Hier ist freilich zu erwidern, daß de Gaulle niemals ein „Kolonialist“ gewesen ist: Nichts liegt ihm ferner als „rassisches Denken“, das noch immer und überall mit kolonialistischen Methoden einherging. Außerdem scheint es, daß er „Teilung“ und „Umgruppierung“, wenn es denn sein soll, von vornherein als einen Übergang plant. Erst Umsiedlung in den Raum um Algier unter dem Schutz der Armee, später dann allmähliche „Heimführung“ der „Algerien-Europäer“. Dies alles freilich nur, wenn die algerischen Nationalisten es nicht anders, nicht besser wollen. Fest steht jedoch, daß de Gaulle des algerischen Jammers herzlich überdrüssig ist, und mit ihm die allermeisten Franzosen. „Weg mit Schaden!“ – dies Wort dem französischen Staatschef in den Mund zu legen, wäre zwar ein Frevel an seiner Würde und besonders am hohen Rang seiner schriftstellerischen und rednerischen Fähigkeiten, doch träfe es genau den Sachverhalt und obendrein vermutlich die Grundstimmung seiner gegenwärtigen Gemütsverfassung.

Die goldene Epoche