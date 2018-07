Die Aktienmärkte standen in den letzten Tagen im Schatten einer internationalen Mutlosigkeit. Selbst die Volkswagen-Aktie, die noch vor wenigen Wochen im Mittelpunkt des Kaufinteresses aus dem In- und Ausland gestanden hatte, fand keineswegs kräftigen Zuspruch, seitdem sie um mehr als 150 Punkte gefallen ist. Immer neue Verkäufe deutscher Aktien aus dem Ausland machten jedesmal die Ansätze zu einer Kurserholung schnell wieder zunichte. Es liegt nun die Vermutung nahe, daß die deutschen Börsen die Schuld des Auslandes an den scharfen Rückgängen der letzten Tage etwas zu groß darstellen. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, wie folgendes Beispiel vom letzten Wochenende zeigt: Am Sonnabend, an dem die ausländischen Orders fehlten, zeigte sich im außerbörslichen Freiverkehr, daß auf der nach einer Woche der Kursrückgänge stärker ermäßigten Kursbasis das Kaufinteresse bei den inländischen Anlegern sichtlich gestiegen war. Noch am frühen Montag wurden im Telephonverkehr über dem letzten Wochenschluß liegende Kurse bezahlt. Diese optimistische Stimmung schlug jedoch um, als bekannt wurde, daß die Amsterdamer Vorbörse erheblich rückläufig einsetzte. Umfangreiche Abgaben aus Zürich und zum Teil aus New York ließen im weiteren Verlauf die abwärts gerichtete Tendenz die Oberhand gewinnen.

Naturgemäß wurden die international bekannten deutschen Werte von den Rückgängen besonders hart betroffen. So fielen Siemens & Halske in den letzten 14 Tagen um etwa 100 Punkte, d. h. um 12 bis 13 vH des Kurswertes. Siemens war ebenso wie Volkswagen in den Haussemonaten April und Mai dieses Jahres von den Ausländern bevorzugt worden. Nun zeigte sich, welche Nachteile einem derartigen Favoritendasein innewohnen. Allerdings hatten bei diesen Werten die kräftigen Kurserhöhungen vom April und Mai den Vorteil, daß ihre Kurse trotz der überdurchschnittlichen Einbußen heute etwa auf dem Stand von Mitte Mai liegen und so den Tiefstand des Jahres noch immer beträchtlich übertreffen. Demgegenüber haben die Rückgänge der letzten Zeit die IG-Farben-Nachfolger fast wieder auf den Jahrestiefstand zurückgeworfen. Dies trifft vor allem für Bayer zu, die bekanntlich die am weitesten im Ausland verbreitete deutsche Chemie-Akte ist. Noch eindrucksvoller zeigt sich die schwache Börse in Chemie-Verwaltung, Kali-Chemie, Schering und Bekula (Berliner Kraft und Licht), die ihren bisherigen Tiefstand tatsächlich erreichten oder sogar unterschritten.

Dieser Kursvergleich mit dem Stand in den Monaten seit Beginn dieses Jahres sollte den Anleger zum Kauf anregen, zumal nicht nur spekulative Werte, sondern auch die Aktien der Großbanken zur Zeit auf einem relativ niedrigen Stand zu kaufen sind. Andererseits ist es verständlich, wenn das Publikum seine Reserven noch zurückhält, da die Baisse bisher noch kein Ende zu nehmen verspricht. Dieses lange Anhalten der Abwärtsbewegung ist insofern bemerkenswert, als ursprünglich ausschließlich politische Ereignisse die Ursache der schwachen Börsenentwicklung zu sein schienen; „erfahrungsgemäß“ halten ja politische Baisse-Perioden nicht allzu lange an ... Diesmal aber kam vom internationalen Devisenmarkt her eine zusätzliche Beunruhigung; die Herabsetzung des Wechselkurses für den kanadischen Dollar weckte erneut die Devisenspekulation. Vor allem die Vermutungen, daß der Schweizer Franken aufgewertet würde – ein Gerücht, das die Schweizer Banken und Bankiers für sehr unwahrscheinlich halten – führten dazu, daß die Schweiz umfangreiche Beträge aus dem Ausland zurückzog. Aber auch andere Aktien- und Anleihebesitzer verkauften und legten die Erlöse in die Schweiz.

Die Verkäufe beschränkten sich keineswegs auf die deutschen Märkte. An der Amsterdamer Börse fielen die Kurse der international bekannten Werte sogar noch stärker als bei uns. Philips unterschritten zum erstenmal seit mehr als einem Jahr die Grenze 1000, und Algemeene Kunstzijde Unie notierten etwa 140 Punkte unter ihrem diesjährigen Höchststand von 556. Auch Unilever sanken unter 800. Aber ebenso wie an den deutschen Börsen regte sich trotz dieser optisch eindrucksvollen Rückgänge keine nachhaltige Besserungstendenz. Die zum Kauf bereiten Anleger wichen vielmehr von Tag zu Tag weiter zurück.

Trotz dieser allgemeinen Mutlosigkeit herrscht an den meisten europäischen Börsen die Meinung vor, daß zur Zeit die negativen Momente eine übertriebene Beachtung finden. Bei uns werden z.B. die üblichen positiven Auswirkungen des bevorstehenden großen Zinstermins am 1. Juli, an dem auch erhebliche Beträge aus Anleiherückzahlungen frei werden, nur wenig berücksichtigt. Darüber hinaus werden zu Beginn des zweiten Halbjahres erhebliche Beträge aus steuerbegünstigten Sparverträgen frei, die Ende 1958, also vor dem Auslaufen der Möglichkeit zum steuerbegünstigten Sparen, festgelegt worden waren. Ferner muß bei der Betrachtung der Situation am Aktienmarkt in Rechnung gestellt werden, daß in den letzten Tagen zahlreiche spekulativ orientierte Aktionäre „ausgestiegen“ sind, um weitere Kursverluste zu vermeiden. Sollte sich jedoch die Börse wieder etwas nach oben bewegen, so fassen die Anleger ja zumeist schnell wieder Mut und verstärken dadurch die Nachfrage. Wie weit allerdings die am ersten Juli frei werdenden Beträge dem Aktienmarkt zufließen werden, dürfte nicht zuletzt durch die Anziehungskraft des Rentenmarktes entschieden werden. Aus den Erfahrungen der letzten Tage heraus gesehen, scheint es so, als ob jetzt die Zugkraft der festverzinslichen Werte nachgelassen hätte. Der 5prozentige Anleihetyp ist kein Verkaufsschlager. Zwar war die Anleihe der Kaufhof AG über nominal 50 Mill. DM bei einem Kurs von 98 vH sofort ausverkauft, jedoch war der Absatz keineswegs so stürmisch wie bei den letzten 5 1/2-Prozentern. Die für den 4. Juli angekündigte Anleihe der Deutschen Bundespost, die ebenfalls zu 98 vH verkauft werden soll, hat bisher bei den ausländischen Banken, die bis vor kurzem als große Käufer deutscher Anleihen auftraten, nur mäßigen Anklang gefunden. Beim Absatz dieser Anleihe bleibt also vermutlich der deutsche Rentenmarkt ünerwiegend auf das inländische Publikum angewiesen. W. M.