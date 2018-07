In der ZEIT stand am 23. Februar 1956 – wenige Monate vor der Geburt der neuen Ufa aus der Liquidationsmasse des ehemals „reichseigenen“ Filmvermögens – zu lesen: „Allmählich wird die Geschichte der Berliner Filmentflechtung zu einer eigenen Filmstory, über deren Qualität man verschiedener Ansicht sein kann. Es ist nur zu hoffen, daß sie trotz aller tatsächlichen und heraufbeschworenen Verwicklungen möglichst schnell zum Abschluß kommt. Dann aber sollte man die Akten über das Kapitel Ufa-Entflechtung nicht einfach schließen, sondern – etwa durch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuß – mit aller gebotenen Sorgfalt und Ausdauer darangehen, Licht in so manches dunkle Kapitel der Vergangenheit zu bringen. Mit Vorschlägen können wir aufwarten.“

Ein solcher Untersuchungsausschuß fände heute noch immer ein weites Arbeitsfeld. Es hat inzwischen durch die – trotz des Rückgriffs auf die Vermögenssubstanz der Aktionäre – nicht mehr zu verbergende Pleite der neuen Ufa nur noch an Ausdehnung gewonnen. Der Verlust, den der Aufsichtsrat beider Gesellschaften kürzlich (gemäß § 83 Absatz 1 des Aktiengesetzes) anzeigen mußte, ist zwar zunächst Angelegenheit der Aktionäre. Es sind dies in beiden Gesellschaften – der Universum-Film AG, Berlin (AK 10,5 Mill. DM) und der Ufa-Theater AG, Düsseldorf (AK 8 Mill. DM) – im wesentlichen die gleichen. Auch ihre prozentualen Anteile stimmen nahezu überein. Konsortialführerin ist die Deutsche Bank, die vom Universum-Kapital 31,3 vH und bei der Ufa-Theater AG 31,2 vH in ihrem Portefeuille hat. Die Dresdner Bank hält vom Universum-Kapital 21,2 vH und vom Ufa-Theater-Kapital unmittelbar 16 vH., dazu über ihr Berliner Tochterinstitut, die Bank für Handel und Industrie, weitere 5,3 vH. Im übrigen sind die Anteile an beiden Gesellschaften völlig gleich: 15 vH besitzt die Agfa (Leverkusen), 14,5 vH das Bankhaus Sal. Oppenheim u. Cie. (Köln), 5 vH die Zeiss-Ikon AG (Stuttgart), 3 vH halten die Bankhäuser Burckhardt (Essen) und Delbrück, Schickler u. Co. (Berlin-Hamburg), 1,5 vH hat die AEG. Der Rest verteilt sich mit 2,5 vH auf den Münchener Filmverleiher Herbert Tischendorf, mit 1,5 vH auf die Filmkopieranstalt Geyer-Werke GmbH, (Berlin-Hamburg) und mit je 0,5 vH auf den Berliner Filmproduzenten Kurt Ulrich sowie auf Erika Schulz (Berlin).

Für die Öffentlichkeit von Interesse ist dabei nicht das Problem, wie diese Aktionäre den Verlust tragen. Keinesfalls ist ja damit ihre Existenz gefährdet. Auch wenn der Ende 1960 bekanntgegebene Plan, den Konzern durch einen Kapitalschnitt im Verhältnis 2:1, durch anschließende Wiedererhöhung des Kapitals der Universum-Film und durch weitere Forderungsverzichte der Großgläubiger zu sanieren, noch realisiert werden sollte, werden die Aktionäre daran nicht zugrunde gehen ... Ob es zu dieser Sanierung überhaupt kommt, ist allerdings recht zweifelhaft. Wohl aber wäre für die wirtschaftlich orientierte Öffentlichkeit interessant zu hören, wie der seit der Neugründung als Bilanzprüfer beider Gesellschaften tätigen Deutschen Treuhand-Gesellschaft (Düsseldorf) bisher der genaue Umfang der Verluste verborgen bleiben konnte. Noch vor einem Jahr erteilten sie den Bilanzen für 1959 den uneingeschränkten Prüfungsvermerkt: sie entsprächen den gesetzlichen Vorschriften... Die Komplikationen bei der Aufstellung der Abschlüsse für 1960 erscheinen dem Außenstehenden um so verwunderlicher, als die gleiche Treuhandgesellschaft vermutlich die Zwischenbilanzen geprüft haben dürfte, die anläßlich der „Beurlaubung“ des früheren Vorstandsvorsitzers Arno Hauke im vorigen Sommer und dann wieder bei dem ersten Schritt zur Sanierung – der Gründung der Ufa Filmhansa GmbH im vergangenen November – vorgelegen haben. Die jetzigen Erklärungen über die Ursachen des selbst für die Aktionäre in ihrem Umfang überraschenden Defizits lassen immerhin erkennen, daß nicht nur das noch immer nicht genau umrissene Verschulden Haukes, sondern auch die allgemeine Malaise der Filmwirtschaft die roten Zahlen verursacht hat...

Nun besteht, unabhängig von allen privatrechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Überlegungen, ein öffentliches Interesse an einem Unternehmen, das nun einmal im In- und Ausland als maßgeblicher Repräsentant des deutschen Films überhaupt gilt. So war ja auch die Neugründung der beiden Ufa-Gesellschaften vor fünf Jahren und die spätere Staffelung zu einem Konzern motiviert... Damit ergibt sich aber zwangsläufig ein Rückblick auf die Vorgeschichte, die auch den Steuerzahler angeht. Wie erinnerlich, war seinerzeit – entgegen den Vorschriften des Entflechtungsgesetzes für das ehemals reichseigene Filmvermögen – der Zuschlag nicht den meistbietenden Interessenten erteilt worden, sondern den (oben genannten) Aktionären. Sie boten – angeblich – die beste Gewähr für die gedeihliche Entwicklung des neuen Unternehmens, weil sie eine bedeutende Finanzkraft darstellten. Ob das jetzt vorliegende Ergebnis wirklich das Optimum war, ist ja wohl zweifelhaft. Gewiß ist jetzt ein Streit darüber müßig, ob das ganze Ufa-Experiment besser unterblieben wäre. Die damals abgewiesenen Bewerber allerdings – die Münchener Gloria-Film GmbH und die Berliner CCC-Gruppe des Produzenten Artur Brauner – existieren noch immer unerschüttert, und das spricht gegen jene Annahme.

Unterblieben ist damals, bei der Liquidation, auch das gesetzlich vorgeschriebene Angebot an die ostvertriebenen Filmtheaterbesitzer. Nicht zuletzt auch wurden bei dieser Gelegenheit „vergessen“, die von Goebbels bei der „Sozialisierung“ der alten Ufa entschädigungslos enteigneten freien Aktionäre, die immerhin einige Millionen (Reichsmark) Ufa-Anteile besessen hatten. Diese Versäumnisse haben zwar ursächlich mit dem jetzigen Debakel kaum etwas zu tun – wohl aber mit der Tätigkeit der Liquidatoren. Von ihnen ist Wirtschaftsprüfer Dr. Wilhelm Eimendorff (Düsseldorf) noch immer erreichbar. Er und seine damaligen Auftraggeber im Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium sollten gerade jetzt vor aller Öffentlichkeit darüber Rechenschaft ableben, ob sie seinerzeit mit der Sorgfalt erfahrener Kaufleute und nach bestem Wissen und Gewissen das Fundament der neuen Ufa geschaffen haben, die sich jetzt in schwerer Krise befindet. Dabei wäre auch zu fragen, ob der spätere Verkauf weiterer. Objekte aus der Liquidationsmasse an die neue Gesellschaft, die damit ihren Konzern abrundete’ auch im Kaufpreis und in den Zahlungsmodalitäten mit aller gebotenen Sorgfalt ausgehandelt worden ist. Aktuell ist diese Frage, weil sich unter den Schuldtiteln der heutigen Ufa auch Forderungen der öffentlichen Hand von rund 7 Mill. DM befinden, wovon ein nicht bekannter Teil auf die Restkaufsumme aus jenen Transaktionen entfällt. An diesen Summen, so meinen wir, sollte ja wohl der Steuerzahler interessiert sein... G. G.