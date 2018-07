Inhalt Seite 1 — Wie macht man aus Ganoven Bundesbürger? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Henker hat dem Räuberhauptmann die Schlinge wieder abgenommen, die sich bereits um dessen Hals zusammengezogen hatte, die Königin hat den Oberganoven nicht nur begnadigt, sie hat ihn auch mit dem Doktorhut, einem Adelstitel, einem Schloß und einer Leibrente beehrt und läßt allen anwesenden Brautpaaren gratulieren: Frieden kehrt in Londons Verbrecherwelt ein, die alte Schlamperei kann weitergehen, und zu parodierten Orgelklängen läßt Bertolt Brecht die Ärmsten der Armen das ironische und doch ernste Fazit der „Dreigroschenoper“ ziehen:

Verfolgt das Unrecht nicht so sehr, in Bälde

Erfriert es schon von selbst, denn es ist kalt.

Bedenkt das Dunkel und die große Kälte

In diesem Tale, das von Jammer schallt.

So steht es im Text, so wird es in aller Welt gespielt. Nur Brechts eigener Bühne, dem Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauerdamm, war dieses Ende anscheinend nicht gut genug, und so zog man sich ein anderes an den Haaren herbei. Denn wenn die „Dreigroschenoper“ schon keine Parteilichkeit im Sinne der SED propagiert (die Armen hier sind keine klassenbewußten, ausgebeuteten Werktätigen, sondern Faulenzer und Simulanten; kein Zukunftsprospekt verheißt sozialistische Abhilfe, kein Revolutionär kündigt sich an; und die Gauner sind eben doch keine Bürger, sie tun nur so, darin liegt der Witz) dann muß sie wenigstens als Sittenbild aus dem verruchten Westen dargeboten werden.

Gewiß, es trifft zu, daß Brecht hier die „Durchkapitalisierung“ aller menschlichen Verhältnisse dekouvrieren wollte; daß aber der Ostberliner Zuschauer des Jahres 1961 in dem durchkapitalisierten Ganoven-Milieu auch brav die westdeutsche Gesellschaft erkenne, traute man ihm offenbar nicht zu, trotz aller Winke im Programmheft. Und so strich man den Schlußchoral, nahm eine Mackie-Messer-Strophe aus dem von Brecht geplanten Dreigroschenfilm her („Ist das nötige Geld vorhanden / Ist das Ende meistens gut“) und frisierte sie ein bißchen um. Der Moritatensänger tritt an die Rampe und singt, mit Daumenbewegung gen Westen: