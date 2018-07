Was Israels Generalstaatsanwalt Gideon Hausner in reichlich neun Wochen schrecklicher Anklage nicht geschafft hat, das schaffte der Angeklagte Eichmann in wenigen Tagen eigener Aussage. Seine österreichisch-schnarrende, abgehackte, an Hitler erinnernde Suada entblößte ihn als das, was er damals war und innerlich offenbar auch bis heute geblieben ist: ein übereifriger Befehlsausführen, der in dem sonderbar abstrakten, entmenschlichten braunen Amtsvokabular dachte und denkt und spricht. Etwa vorhandene Gefühle verdrängt er, sein Gewissen hat er durch stramme Haltung ersetzt.

Gewiß, Eichmann hat früher ein paarmal Pseudo-Schuldbekenntnisse abgelegt. Sie waren jedoch offenbar nicht von innerer Einsicht, sondern von "gehorsamer" Anerkenntnis der "herrschenden Meinung" diktiert. Es geht über seinen Verstand, daß blindes Gehorchen und Verzicht auf jedes Handeln ohne "Weisung" nicht genügen können, ihn von jeder persönlichen Verantwortung freizuhalten. Nicht einen Augenblick ist etwas wie Furcht vor dem Kommenden in seiner Stimme, eher ein leicht überlegenes Staunen. Er staunt über den Unverstand der anderen rings um ihn, die das verwirrende Gespinst der Kompetenzen in der Verwaltung des Todes, dem Reichssicherheitshauptamt, nicht so recht begreifen können. Tut er nicht mit Sachkenntnis, endlosen Bandwurmsätzen und vielfarbigen Zeichnungen sein Möglichstes, das Funktionieren dieser Mordmaschinerie und seine eigene, natürlich unbedeutende, Funktion darin gemeinverständlich zu erläutern?

Das hört sich zum Beispiel so an: "Wenn man hiervon ausgeht und gesehen hat, daß sämtliche im Befehlsbereich eines höheren SS- und Polizeiführers stehenden Obliegenheiten der Polizei von ihm befohlen werden als der ständige Vertreter des Reichsführers-SS und Chef der deutschen Polizei, wenn man andererseits bedenkt, daß mit der Aussiedlung von Polen und Juden aus den neuen deutschen Ostgebieten im Jahre 1939 die einzelnen Landräte bestellt wurden, wenn man andererseits gesehen hat, daß die Erstellung der Fahrpläne Aufgabe der örtlichen Instanzen war und seit der Errichtung der Umwandererzentralstellen auch in der rein transporttechnischen Transportführung eine Zentralisierung durch die Bestellung beziehungsweise Errichtung eines Sonderreferats im Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes unter meiner Führung befohlen wurde, dann erhält die Beteiligung – nämlich diese Umwandererzentralstellen hatten durch engen Konnex mit den Detailarbeit durchführenden Landratsstellen, örtlichen Polizeistellen, Gendarmerieposten und so weiter einerseits und andererseits durch ständige Fühlungnahme mit meinem Sonderreferat, das ihnen ja den Fahrplan in die Hand geben mußte, die Steuerung örtlich zu betreiben und hier eine Ordnung hereinzubringen, eine Ordnung im Sinne der Befehlsgebung einmal und eine Ordnung, die nun, es ist nicht zu leugnen, plötzlich auch den Umzusiedelnden in irgendeiner Form zugute kam, wenn man dieses Wort überhaupt erwähnen kann..."

Man merkt es: Da ist Eichmann in seinem Element, da kennt er sich aus. Ruhig und sicher kommen die Antworten – und all das namenlose, buchstäblich unsagbare Unheil, das neun Wochen lang von der Anklage nachgezeichnet wurde und selbst sehr hartgesottene Leute an den Rand des Nervenzusammenbruchs trieb, das alles verschwindet hinter einem Wust von Akten, Verordnungen, Zuständigkeitsproblemen. Es verschwindet hinter Buchstaben, Zahlen und harmlos klingenden Floskeln, denen nicht anzumerken ist, welches Grauen sich dahinter verbirgt. Und für Eichmann existiert nur dies, das Papier, das das Blut abdeckte, die Faszikel, mit denen er damals hantierte und in denen er heute wieder, kompetent wie je, vor den fassungslos staunenden Augen der Welt wühlen darf. Alles andere ist, so scheint es wenigstens, ohne Spur an ihm vorübergeglitten – weil er unzuständig war ... Er ist, wie es ein britischer Kollege formulierte, "ein Mann mit der Seele einer Schreibmaschine". Und das ist beinahe noch schrecklicher als das Bild des bewußt bösen, dämonisch-teuflischen Völkermörders, in dessen Rahmen ihn die Anklage zu pressen versuchte.

Denn Menschen mit "Schreibmaschinenseele" sind im Gegensatz zu absolut bösen oder auch verrückten Dschingis-Khan-Typen nicht bloß vereinzelt auftretende Abnormitäten; sie gab es – und gibt es – in Mengen. Die Richter, die öffentlich geäußerte Zweifel am Endsieg oder an der Unfehlbarkeit des Führers mit Todesurteilen quittierten, gehören ebenso dazu wie die Ministerialbeamten, die "Gesetze", deren schreiendes Unrecht sie erkennen konnten und mußten, routinemäßig kommentierten. Und dazu gehört auch der Geschichtsprofessor, der seiner Gymnasialklasse jedesmal, wenn ein historisches Unheil besprochen worden war, die abschließende Frage stellte: "Und wer war schuld daran?" Worauf die Antwort, im Chor gesprochen, "Die Juden!" zu lauten hatte.

Es wird sich wohl nie ganz ergründen lassen, unter welchen spezifischen Bedingungen Menschen dazu zu bringen sind, sich ihres Verstandes und nahezu all ihrer Gefühle derart zu entäußern. Dies ist eine der bedrückendsten Erkenntnisse der letzten Prozeßphase, daß es kaum eine Möglichkeit gibt, diesen Typ Mensch oder Unmensch, den Eichmann so schrecklich repräsentiert, beizeiten zu entdecken. Solange er Hühner oder Gullideckel verwaltet, nicht aber Menschen, ist er nicht nur harmlos, sondern obendrein eminent tüchtig.

Der einzige Trost, auch von Eichmann geliefert: Ohne Befehl rühren sie, die latent gefährlichen Eichmänner, keinen Finger. Es ist an uns, mit penetranter Aufmerksamkeit dafür zu sorgen, daß nie wieder jemand Gelegenheit bekommt, ihnen unmenschliche Befehle zu geben. Robert Pendorf