Der Jahresabschluß, den die „Bausparkasse Gemeinschaft der Freunde Wüstenrot gem. GmbH“ (Ludwigsburg) vorlegt, macht dem 35. Geschäftsjahr des „schwäbischen Bausparriesen“ alle Ehre. Das Neugeschäft lag mit 134 275 (im Vorjahr: 142 877) eingelösten Verträgen über eine Bausparsumme von 2,86 (2,62) Mrd. DM wiederum über dem allgemeinen Durchschnitt. Ende 1960 verwaltete „Wüstenrot“ damit insgesamt 766 888 Verträge über eine Bausparsumme von 13,5 Mrd. DM. Zugeteilt waren hiervon dem Betrage nach 23,2 (23,0) vH. Bis Ende Mai dieses Jahres ist der Bestand weiter auf mehr als 800 000 Verträge über 14,5 Mrd. DM gestiegen, so daß nach wie vor jeder vierte aller in der Bundesrepublik und Westberlin laufenden Bausparverträge auf „Wüstenrot“ entfällt.

Dank der unverändert hohen Sparintensität – die Sparleistungen waren 1960 etwa doppelt so hoch wie die vereinbarten Pflichtsparraten – erreichte der Geldeingang im vergangenen Jahr 1,19 (0,92) Mrd. DM. Die Kasse war daher in der Lage, ihre Finanzierungsleistung kräftig um 49,1 vH auf 1,21 (0,81) Mrd. DM zu steigern. Maßgeblichen Anteil hatte daran das stark erweiterte Zwischenkreditgeschäft, das „Wüstenrot“ im Berichtsjahr recht großzügig handhabte. Im Jahre 1960 gewährte sie allein auf 32 656 (23 963) Verträge über einen Betrag von 801 (452) Mill. DM Zwischenkredite, von denen 384 (355) Mill. DM bis zum Jahresende durch reguläre Zuteilungen abgelöst wurden. Seit der Währungsreform wurden von „Wüstenrot“ insgesamt 4,7 Mrd. DM an Baugeld bereitgestellt. Arbeitstäglich wurden im Berichtsjahr 260 Wohnungen mitfinanziert; 1955 waren es noch 106.

Die Bilanz, deren Summe sich Ende 1960 auf 2,65 (2,05) Mrd. DM stellte, steht deutlich im Zeichen der weiteren Geschäftsausdehnung. Die imponierendste Position ist dabei ohne Zweifel der Spareinlagenbestand, der mit 2,5 Mrd. DM von keinem anderen deutschen Kreditinstitut erreicht wird. Die 1960 überdurchschnittlich gestiegenen Erträge kamen wiederum voll der inneren Stärkung der Gesellschaft zugute, da sie satzungsgemäß auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Zur Situation auf dem Grundstücksmarkt wurde von der Geschäftsführung bemerkt, das Baulandangebot biete sich so differenziert dar, daß „jede Generalisierung unzulässig sei“. Eine Individualerhebung bei 16 000 zugeteilten, aber nicht sogleich bauenden Wüstenrot-Sparern habe 1960 ergeben, daß von 100 Bausparern nur 14 das Fehlen eines Bauplatzes als Grund für die Verzögerung nannten. Angesichts der steigenden Baulandpreise wende die Gesellschaft heute ihre „besondere Aufmerksamkeit der Verwendung vorgefertigter Bauelemente und ganzer Fertighäuser unter Verwertung von internationalen Erfahrungen zu“. lz