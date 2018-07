Inhalt Seite 1 — Zauberschloß der Sprache Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Weyrauch

Was ist das: „Im Autobus der Linie S, zur Hauptverkehrszeit. Ein Kerl von etwa sechsundzwanzig Jahren, weicher Hut mit Kordel an Stelle des Bandes, zu langer Hals, als hätte man daran gezogen. Leute steigen aus. Der in Frage stehende Kerl ist über seinen Nachbarn erbost. Er wirft ihm vor, ihn jedesmal, wenn jemand vorbeikommt, anzurempeln. Weinerlicher Ton, der bösartig klingen soll. Als er einen leeren Platz sieht, stürzt er sich drauf. Zwei Stunden später sehe ich ihn an der Cour de Rome, vor der Gare Saint-Lazare, wieder. Er ist mit einem Kameraden zusammen, der zu ihm sagt: ‚Du solltest dir noch einen Knopf an deinen Überzieher nähen lassen.‘ Er zeigt ihm wo (am. Ausschnitt) und warum“

Dies scheint zunächst irgendeine beliebige Mitteilung einer beliebigen Begebenheit, aber es ist mehr, nämlich der Anfang eines 1947 bei Gallimard in Paris zuerst erschienenen Buches von

Raymond Queneau: „Stilübungen Autobus S“, aus dem Französischen von Ludwig Hang und Eugen Helmlé; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 162 S., 9,80 DM

und damit das Modell für achtundneunzig stilistische Variationen, die Inhalt und Sinn des Buches ausmachen.

Queneau, komme de lettres, Autor des Romans „Zazie in der Metro“, Verlagslektor bei Gallimard mit dem umfassendsten Einfluß, hat einen Rapport, ein Vorkommnis aus dem Alltag zum Grundtext für seine Stil- und Sinnübungen gewählt. Die Wahl ist selbstverständlich, denn die Geschehnisse der Wirklichkeit sind die Voraussetzungen alles anderen. Sie sind zugleich elementar und paradigmatisch.

Das Buch besteht ausschließlich aus Mutationen der Sprache; Queneau exemplifiziert sie an Autobus, jungem Rüpel und Knopf an Mantel, zum Beispiel so: