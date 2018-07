Inhalt Seite 1 — Zeiten – Punkte – Resultate Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fußball

Endspiel um die deutsche Meisterschaft in Hannover. 1. F.C. Nürnberg–Borussia Dortmund 3:0 (2 : 0). Zuschauer 82 000. –

Leichtathletik

Weltrekorde über 100 Yards (91,44 Meter) in 9,2 Sekunden in New York durch den farbigen Amerikaner Frank Budd und im Weitsprung (Frauen) mit 6,42 Metern durch Hildrun Claus (Sowjetzone). Europarekord im Stabhochsprung mit 4,67 Metern durch Manfred Preußger (Sowjetzone).

Deutscher Rekord im Hochsprung mit 2,09 Metern durch Gerd Dührkop (Sowjetzone) und im Kugelstoßen (Frauen) mit 17,18 Metern durch Renate Garisch-Culmberger (Sowjetzone).

Vergleichskampf: Sowjetrußland siegt über die Sowjetzone in Ostberlin bei den Männern mit 116 :94 Punkten und bei den Frauen mit 62 : 55 Punkten.

Schwimmen