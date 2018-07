Zwei Filme sind in diesem deutschen Streifen zusammenmontiert, der eine ein ambitiös-versnobter Liebesroman, der andere ein hübsches, ironisches Feuilleton.

Am Anfang hatten Regisseur Rolf Thiele („Das Mädchen Rosemarie“, „Der liebe Augustin“) und Mitautor Gregor von Rezzori nur die Liebesgeschichte im Sinn. Geblieben ist davon ein Klischee-Monument, das literarische Arabesken umranken. Verhärteter Teenager lernt die Liebe und den Schmerz kennen: das hat man hundertmal gesehen, und die Moral: „Du weinst – was für eine Hoffnung für dich!“ klingt auch nicht eben neu. Aber der Teenager ist kein gewöhnlicher, sondern eine „Nereide“ – sie erscheint einem Dichter, als sei sie dem Meere entstiegen, und dieser Dichter schüttelt Poeme aus dem Ärmel, an denen Rezzori mehr als zehn Minuten gebastelt haben dürfte. Selbstmitleid des „Anachronisten“ mischt sich mit der Selbstgefälligkeit des Formulierkünstlers: „Prost, du Frau im Kinderkörper! Wir sind aus zwei verschiedenen Rassen, und meine ist im Aussterben begriffen wie die letzten Saurier...“ So geht es über viele Filmminuten hin.

Mit der Liebesgeschichte wenig plausibel verbunden ist das Feuilleton über die sexuelle Promiskuität in südlichen Touristen-Paradiesen. Man sieht nicht recht ein, was den renommierten Dichter treibt, just in einem überlaufenen Modeort Ferien zu machen – in diesen Kreisen kennt und schätzt man noch die unentdeckten Winkel. Aber für sich genommen sind diese Sequenzen recht witzig. Die rhythmische Montage verleiht ihnen Schwung, die Details sind treffend beobachtet, und die Musik des Resnais- und Antonioni-Komponisten Giovanni Fusco läßt hinter dem Betrieb die Melancholie aufscheinen. Einige feine Effekte gibt die kontrastierende Kommentierung der aktuellen Bilder durch Zitate aus den „Römischen Elegien“ ab.

*

„Mr. Miller ist kein Killer“ (Großbritannien): Wie in „Titfield Thunderbolt“ versucht Charles Crichton auch hieraus dem Konflikt zwischen technologischem Fortschrittsglauben und britischem Konservativismus skurrilen Witz zu ziehen. James Thurbers Vorlage bot dazu die schönsten Voraussetzungen. Eine US-Betriebspsychologin sucht eine schottische Tweed-Manufaktur zu rationalisieren und wird dafür fast ermordet. Aber der Film gewinnt dem nur wenige komische Szenen und Gags ab. Der Rest ist Situations-Klamauk. pat