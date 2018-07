An den einzelnen Universitäten und nun gar erst an den Professoren und Studenten wird herumkritisiert, daß manchmal kein gutes Haar an ihnen bleibt und man glauben könnte, die deutschen Universitäten seien die rückständigsten und verstaubtesten Institutionen der Welt, aber das alles geschieht aus Respekt vor dem Gralstempel, von dem jeder gebildete Deutsche klar oder unklar ein Abbild in sich trägt. Die reine Erkenntnis ist für den Deutschen eine heilige Angelegenheit. – Carl Heinrich Becker, preußischer Kultusminister, in einer Ansprache im Jahre 1924

Werner Gilles †

Der Maler Werner Gilles ist in der vergangenen Woche in Essen gestorben und in Mülheim beigesetzt worden. Trotz seines schweren Leidens war er auch in diesem Frühjahr wieder wie seit vielen Jahren von München nach Ischia gefahren, wo die meisten seiner Südlichen Landschaften, Bilder aus der „Heimat des Orpheus“, entstanden sind. Gilles, gebürtiger Rheinländer, ist 66 Jahre alt geworden. Im Januar hatte Hamburg ihm den Lichtwark-Preis verliehen. Vor zwei Wochen veröffentlichte die ZEIT sein Gemälde „Apollo und Marsyas“ aus der Gilles-Ausstellung in der Düsseldorfer Kunsthalle, die noch bis zum 9. Juli zu sehen ist.

Gut oder nicht ganz so schlecht?

Unsere ewig nörgelnden Kritiker müssen wohl die Waffen strecken, wenn sie das Urteil vernehmen, das das amerikanische Nachrichtenmagazin Time dem Deutschen Fernsehen zubilligt. Die Programme hätten, so meint die Zeitschrift, „ein Niveau der Vorzüglichkeit, das in der ganzen Welt nicht seinesgleichen findet“, und sollten den eigenen TV-Stationen als leuchtendes Beispiel dienen. Nur ganz Böswillige werden auf den Gedanken kommen, dies Lob sage mehr über das amerikanische als über das bundesdeutsche Heimkino aus.

Kom(m)ödchen nach USA

Das Düsseldorfer Kabarett „Kom(m)ödchen“ unter der Leitung von Kay und Lore Lorentz soll mit Unterstützung des Bonne Auswärtigen Amtes im Oktober den Amerikanern zeigen, was eine Harke ist: das literarische Kabarett ist in den USA so gut wie unbekannt.