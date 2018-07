„Der ganze Staatsapparat war beteiligt an der Saat, die dann später aufgegangen ist, und wenn der Angeklagte schuldig ist, so sind die Urheber, die in den hohen Ämtern saßen, schuldiger als der Angeklagte, mögen sie auch als ‚Kämpfer‘ oder als heimliche ‚Widerstandskämpfer‘ tätig gewesen sein.“

Dr. Robert Servatius

Verteidiger Eichmanns

*

„Es ist sehr viel leichter, über eine Koalition zu verhandeln, wenn man die absolute Mehrheit hat.“

Konrad Adenauer