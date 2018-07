Von Ernst Stein

Von dem Vierteljahrhundert, das seit dem Tode des Wiener Polemikers Karl Kraus verflossen ist, haben die Heuschrecken die Hälfte gefressen. Sein Nachruhm begann mit Zeitzündung, es ist erst ein paar Jahre her; noch vor nicht allzulangem erschien eine Auswahl seiner Schriften in einer Reihe Verschollener und Vergessener. Vergessen hatten ihn nur, die ihn nie gekannt haben, verschollen war er wie ein Fluß, der unterirdisch weiterrauscht, um später wieder zutage zu treten. Aber das Rauschen in der Tiefe ist nie verstummt, es klang da und dort in fremden Werken nach, es rumorte mißtönend in Memoirenbüchern weiter, und seit ein Band seiner Schriften nach dem anderen neu herausgegeben wurde, haben wir einen mißverstandenen Klassiker in unserer Mitte.

Mißverstanden – denn sein Einfluß und sein Ruhm sind widerspruchsvoll wie sein Schaffen. Die Selbstverständlichkeit, mit der er heute zitiert wird, widerlegt und bestätigt zugleich sein Wort: Denn jeden Gedanken, den er dachte, erlebte er als überspitzten Ausnahmefall, gestaltete er als persönlichste Meinung, die mit keinem geteilt sein wollte. Er spielte den Einzelgänger, um unter die Leute zu kommen. Menschenbedürftig und menschenbetörend wie selten einer, spann er an einem Menschenhaß, der nichts anderes war als eine Kunstform. Er dichtete eine Einsamkeit um sich, eine Wüste, damit sein Ruf durch ihre Weite Widerhall gewann und das Echo als Fanfare zurückkam.

Die eitelsten Skribenten haben ihm Eitelkeit nachgesagt; selbst das hatten sie ihm abgeguckt, er hat es ihnen in den Mund gelegt: Denn die Eitelkeit des niemals mit dem Werk zufriedenen Künstlers diente ihm als Stoff; an ihr wuchs er, bis er ganz klein wurde vor der Größe seines Werkes. Die er angriff, haßten sich in ihm; die ihn heute noch angreifen, können ihm nicht verzeihen, daß sie noch nach Jahrzehnten ihren Haß mitschleppen müssen.

Die heiseren Greisenstimmen der paar Überlebenden, die vor dem Toten nur voraushaben, daß sie noch da sind, tauchen in den Nachruhm, den ihm eine fremde Welt bereitet. Denn es ist das Paradoxeste an seiner Wirkung, daß die Literaten seiner eigenen Zeit, die sich in seinem Dunstkreis bewegten – den Dunst brachten sie mit –, alles in allem nicht soviel Verständnis für ihn aufbrachten wie eine nachgeborene Generation, die seine Herkunft und seine Umwelt nicht teilt, seinen Dialekt und seinen Jargon nicht versteht, seinen stofflichen Bereich nicht kennt und sich nicht, wie seine Zeitgenossen, mit einem aus reinstem Willen kleinlichen Menschen auseinandersetzt, sondern mit einem aus tragisch trüben Lebenssäften gezogenen großen Werk. Zur Ehre unserer Gegenwart sei festgehalten, daß seine Wirkung erst jetzt in die Tiefe geht, nachdem seine eigene Zeit und ihre Anlässe schon längst die Nacht deckt.

