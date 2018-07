Die Deutsche Bau- und Bodenbank AG (Berlin-Frankfurt) gehört mit wesentlichen Teilen dem Bund und dem Lande Nordrhein-Westfalen. Sie befaßt sich vor allem mit der Zwischenfinanzierung von Bauvorhaben. Dem Wohnungsbau steht ja in der Regel das Geld für die endgültige Finanzierung nicht sofort bei Baubeginn zur Verfügung. Es muß also eine Überbrückungsfinanzierung erfolgen. Derartige Kredite aber sollen billig sein, damit sie die Baukosten nicht allzusehr belasten – besonders dann, wenn sich, wie jetzt, die Bauzeiten und damit auch die Zwischenfinanzierungsfristen verlängern.

Aus dem Baugeschehen kommen neue Aufgaben auf das Institut zu. Bisher kam es im wesentlichen darauf an, Hypothekenzusagen und Bausparverträge vorzufinanzieren. Hierauf fällt auch jetzt noch mehr als die Hälfte der von dem Institut herausgelegten Kredite. Eine neue bedeutsame Aufgabe ist die Anlauf finanzierung bei Grundstückkäufen und Erschließungen. Das sind im wesentlichen städtebauliche Aufgaben. 1958 machten die entsprechenden Finanzierungen nur 12 vH des Kreditvolumens aus; im letzten Jahr waren es 26 vH. Die Bank hat also den Weg von der Finanzierung des Wohnungsbaues zur Finanzierung des Städtebaues betreten. Ein dem Volumen nach nicht sehr großes, trotzdem aber sehr wichtiges Kreditgeschäft ist ferner die Vorfinanzierung von Eigenleistungen bei dem Bau von Familienheimen. Hier hat die Bank neue Formen des mittelfristigen Kredites entwickelt. Bei den gestiegenen Bau- und Bodenkosten ist es den Sparern ja vielfach nicht möglich, innerhalb einer vernünftigen Frist einen ausreichenden Eigenkostenanteil zu ersparen. Jedesmal, wenn sie glaubten, am Ziele zu sein, haben sich die Gesamtkosten wieder erhöht...

Das Geschäftsvolumen der Bau- und Bodenbank hat sich somit weiterhin ausgedehnt. Ihre Kreditzusagen haben 1960 den stattlichen Betrag von 622 Mill. DM erreicht, gegen 516 Mill i. V. Dabei stieg die Kreditbeanspruchung auf 459 Mill. DM. Die Bank verschafft sich die Mittel durch Hereinnahme von Einlagen, vor allem von Bausparkassen und von dem Bauwesen verbundenen Banken. Weiterhin nimmt sie im großen Umfange Mittel am Geld- und Kapitalmarkt auf. Das, was sie, von der öffentlichen Hand als Darlehen erhält – es sind jetzt etwa 600 Mill. DM im Jahr –, reicht bei weitem nicht aus. Etwa vier Fünftel der Mittel der Bau- und Bodenbank kommen dabei aus dem Geld- und Kapitalmarkt. Weiter werden von ihr über eine halbe Mrd. DM Mittel aus der Hypothekengewinnabgabe und Darlehen der öffentlichen Hand bearbeitet; schließlich ist ihr noch organisatorisch die Deutsche Gesellschaft für öffentliche Anlagen (Öffa) angegliedert. Das Geschäftsvolumen des Institutes beträgt damit fast zwei Mrd. DM. Rlb.