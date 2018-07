Inhalt Seite 1 — Nur Mißbrauch wird bestraft Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. K., Paris

Die Europäische Kommission hat vor einigen Wochen den Entwurf einer ersten Kartellverordnung vorgelegt. Sie soll die im dritten Teil des EWG-Vertrags (in Art. 85 ff.) festgelegten allgemeinen Wettbewerbsregeln zu klaren Rechtsnormen konkretisieren. Wegen der Unterschiedlichkeit der Auffassungen in den einzelnen Mitgliedstaaten über Nutzen und Schaden von Kartellen und kartellähnlichen Absprachen hat ein hartes Ringen um diese Verordnung eingesetzt. Insbesondere zwischen der Bundesrepublik (Verbotsgesetzgebung) und Frankreich (Mißbrauchsgesetzgebung) gehen die Meinungen auseinander.

Die französische Antikartellgesetzgebung ist, wie diejenige in den meisten europäischen Industrieländern, jungen Datums. Sie datiert im wesentlichen aus einem im August 1953 erlassenen Dekret, das durch zwei weitere Dekrete im Juni 1958 und im August 1959 ergänzt und zum Teil modifiziert wurde. Die französische Antikartellgesetzgebung geht von dem Gedanken aus, daß Handelspraktiken verboten sind, die dem Gemeinwohl schädlich sind. Diese ungeschriebene und sehr allgemeine Definierung der Kartellpolitik erlaubt den französischen Behörden eine recht geschmeidige Handhabung der Gesetzesbestimmungen, insbesondere in der Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Firmenkonzentrationen und -Vereinbarungen, falls derartige Konzentrationen und Vereinbarungen im Zuge der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung liegen und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der französischen Industrie beitragen können.

So kennt das französische Recht den Begriff einer „vorherrschenden Marktposition“ nicht. Ein Kläger kann sich daher auch nicht (wie in der Bundesrepublik) allein auf das Bestehen einer „vorherrschenden Marktposition“ berufen, um eine Firma oder eine Firmengruppe wegen wettbewerbsbeschränkender Praktiken zu belangen; er muß derartige Praktiken beweisen können. Ein Kartell ist also nach französischem Recht nicht schon unzulässig, weil es ein Kartell ist oder einen kartellähnlichen Charakter hat. Nur etwaige schädliche Praktiken eines Kartells sind verboten.

Aus diesem Grunde stemmt sich auch die französische Wirtschaft gegen den von der EWG-Kommission vorgelegten Entwurf einer Durchführungsverordnung über die EWG-Kartellpolitik, soweit in ihm eine obligatorische Bekanntgabe von Kartellen vorgesehen ist, und zwar nicht nur aus praktischen, sondern auch aus grundsätzlichen Erwägungen. Nach französischer Ansicht kommt die obligatorische Bekanntgabepflicht einem Zwang zur „Selbstbezichtigung“ gleich, die der französischen Grundauffassung widerspricht, wonach niemand dazu gezwungen werden kann, sich selbst anzuklagen. Diese These ist erst vor einigen Tagen auf einer Tagesordnung des Verbandes der französischen Handelskammern eindeutig vertreten worden. Was die praktische Seite dieser Bestimmung anbelangt, so würde sie nach französischer Auffassung zu einem riesigen bürokratischen Apparat führen.

Ist also die französische Gesetzgebung, was Firmenzusammenschlüsse und Firmenvereinbarungen anbelangt, sehr geschmeidig, so ist sie hingegen’ in der Definierung der verbotenen Handelspraktiken sehr präzise.